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Названы страны-хозяева чемпионата Европы по футболу в 2028 году

УЕФА: Евро-2028 по футболу примут Великобритания и Ирландия
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Евро-2028 примут Великобритания и Ирландия после того, как Турция отозвала заявку. Об этом сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Что еще известно о 18-м розыгрыше чемпионата Европы по футболу — читайте в материале «Известий».

Турция отозвала заявку на проведение Евро-2028

Турецкая футбольная федерация (TFF) подала заявку в УЕФА на проведение Евро-2028 в июле прошлого года. Позднее стало известно, что также Турция готова принять чемпионат Европы 2032 года совместно с Италией.

Аналогичную заявку на проведение Евро-2028 подали Великобритания и Ирландия. После отзыва заявки Турцией они остались единственными кандидатами на право стать хозяевами турнира в 2028 году.

Официально хозяев объявят 10 октября на церемонии в штаб‑квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.

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Россия не сможет участвовать в Евро-2028

Всего УЕФА получила три заявочных досье на Евро 2028 и 2032 годов. Декларацию о намерении провести чемпионаты также подавал Российский футбольный союз (РФС). Как отмечалось, Россия готова принять турниры с учетом опыта чемпионата мира 2018 года и оставшейся после него инфраструктуры.

Однако УЕФА отклонила заявку России, заявив, что она противоречит решению исполкома организации.

Еще год назад УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) приняли решение об отстранении сборной РФ и всех российских футбольных клубов от участия в международных соревнованиях на фоне спецоперации на территории Украины.

При этом президент ФИФА Джанни Инфантино не исключил участие сборной России по футболу в следующем чемпионате мира.

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В Евро-2028 примут участие 24 команды

Предполагалось, что в Евро-2028 примут участие 32 команды, но в январе 2023 года УЕФА приняла решение оставить 24 команды. Всего в УЕФА состоят 55 команд.

Чемпионат Европы проводится каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. В 2024 году он состоится в Германии. При этом в сентябре сообщалось, что английские фанаты отказались поддерживать украинцев во время отборочного матча Евро-2024.

Ранее «Известия» писали, что УЕФА собирается ослабить санкции в отношении российского футбола.

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