Названы страны-хозяева чемпионата Европы по футболу в 2028 году
Евро-2028 примут Великобритания и Ирландия после того, как Турция отозвала заявку. Об этом сообщили в Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА). Что еще известно о 18-м розыгрыше чемпионата Европы по футболу — читайте в материале «Известий».
Турция отозвала заявку на проведение Евро-2028
Турецкая футбольная федерация (TFF) подала заявку в УЕФА на проведение Евро-2028 в июле прошлого года. Позднее стало известно, что также Турция готова принять чемпионат Европы 2032 года совместно с Италией.
Аналогичную заявку на проведение Евро-2028 подали Великобритания и Ирландия. После отзыва заявки Турцией они остались единственными кандидатами на право стать хозяевами турнира в 2028 году.
Официально хозяев объявят 10 октября на церемонии в штаб‑квартире УЕФА в швейцарском Ньоне.
Россия не сможет участвовать в Евро-2028
Всего УЕФА получила три заявочных досье на Евро 2028 и 2032 годов. Декларацию о намерении провести чемпионаты также подавал Российский футбольный союз (РФС). Как отмечалось, Россия готова принять турниры с учетом опыта чемпионата мира 2018 года и оставшейся после него инфраструктуры.
Однако УЕФА отклонила заявку России, заявив, что она противоречит решению исполкома организации.
Еще год назад УЕФА и Международная федерация футбола (ФИФА) приняли решение об отстранении сборной РФ и всех российских футбольных клубов от участия в международных соревнованиях на фоне спецоперации на территории Украины.
При этом президент ФИФА Джанни Инфантино не исключил участие сборной России по футболу в следующем чемпионате мира.
В Евро-2028 примут участие 24 команды
Предполагалось, что в Евро-2028 примут участие 32 команды, но в январе 2023 года УЕФА приняла решение оставить 24 команды. Всего в УЕФА состоят 55 команд.
Чемпионат Европы проводится каждые четыре года среди национальных сборных, входящих в состав УЕФА. В 2024 году он состоится в Германии. При этом в сентябре сообщалось, что английские фанаты отказались поддерживать украинцев во время отборочного матча Евро-2024.
Ранее «Известия» писали, что УЕФА собирается ослабить санкции в отношении российского футбола.