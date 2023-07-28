Италия и Турция подали совместную заявку на проведение Евро-2032

Итальянская федерация футбола (ИФФ) и Турецкая футбольная федерация (ТФФ) попросили объединить их заявки на проведение чемпионата Европы 2032 года. Об этом в пятницу, 28 июля, сообщает официальный сайт УЕФА.

«ТФФ участвовала в тендере на оба турнира (в 2028 и 2023 годов. — Ред.), в то время как ИФФ решила подать заявку только на проведение Евро-2032. Совместную заявку на проведение Евро-2028 также подали пять ассоциаций: Англия, Северная Ирландия, Республика Ирландия, Шотландия и Уэльс», — говорится в сообщении.

Если официальный запрос от двух стран будет соответствовать установленным требованиям, то его представят исполнительному комитету УЕФА на запланированном на 10 октября заседании, где будут отобраны хозяева турниров 2028-го и 2032 годов.

12 апреля стало известно, что Великобритания подала совместную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу в 2028 году.