Великобритания подала заявку на проведение Евро-2028

Великобритания подала официальную заявку на проведение чемпионата Европы по футболу Евро-2028. Об этом 12 апреля сообщил телеканал ITV.

Совместная заявка была подана от Англии, Уэльса, Шотландии, Северной Ирландии и Республики Ирландия.

«Наше новаторское пятистороннее партнерство обеспечит рекордный и незабываемый Евро. <…> Вместе мы хотим, чтобы Евро-2028 стал катализатором новой и устойчивой эры футбола, от низов до самых вершин европейского футбола», — заявила Дебби Хьюитт, председатель заявки.

Прежде, в мае 2022 года, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отклонил заявку России на проведение чемпионата Европы по футболу 2028 или 2032 года.