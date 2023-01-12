«Нашему футболу нужно оставаться в Европе»

На катке на Красной площади 9 января состоялся Рождественский гала-матч по хоккею с участием ряда звезд футбола, выступавших за команду «PARI-Москва». Одним из них был лучший игрок России 2004 года, экс-нападающий сборной России, московских «Локомотива» и «Спартака» Дмитрий Сычев.

В интервью «Известиям» чемпион России – 2004, полуфиналист чемпионата Европы – 2008 и участник чемпионата мира – 2002 рассказал о сотрудничестве с РФС по теме детско-юношеского футбола, оценил игру «Спартака» и кадровые перестановки в «Локомотиве», а также поделился мнением о восходящих звездах РПЛ Сергее Пиняеве и Владимире Сычевом. Кроме того, он высказался о целесообразности перехода российского футбола из Европы в Азию и о прошедшем в конце 2022 года чемпионате мира в Катаре.

«Почему происходили такие кадровые решения, мне сказать трудно»

— Чем вы сейчас занимаетесь?

— Помогаю РФС в развитии детского футбола. Довольно интересно, поскольку сейчас самое время, чтобы улучшить это направление. Хорошо, что уже сделан ряд проектов вроде детских соревнований, Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ). А сейчас, когда мы оказались отстранены от международных соревнований, нужно еще больше на этом делать акцент. Есть возможность уделить этому максимальное внимание и начать с азов. Будем надеяться, что всё получится.

— Как вам события последних двух лет в «Локомотиве»?

— Посмотрим, что будет дальше. Ниже опускаться уже было некуда. Поэтому хорошо, что в последние месяцы в клубе поменялось руководство. Все надеются, что изменения к лучшему. Но только весенняя часть сезона покажет, правильные ли были сделаны перестановки.

— Как вам приобретенный клубом Сергей Пиняев, который еще в 15 лет получал большие авансы, а не так давно в 18 лет дебютировал за сборную?

— Мне очень нравится этот игрок. Он и как молодой человек здраво рассуждает, и с головой всё в порядке, и с воспитанием. Надеюсь, вырастет в хорошего большого мастера. Да и сейчас он уже способен помочь «Локомотиву».

— Почему «Локо» еще с ваших времен постоянно попадает в жесточайшие кризисы в результате не всегда понятных перестановок среди руководителей и тренеров?

— У меня вообще нет объяснений. Думаю, всё настолько давно разжевано и объяснено, что дальше некуда. Слишком очевидно, что клуб развивался не в ту сторону. Почему происходили такие кадровые решения в руководстве, тренерском штабе, которые приводили к отрицательным результатам, мне сказать трудно.

— У клуба есть шанс снова подняться на вершину?

— Очень сложный вопрос. Тут же должна сойтись целая цепочка событий и решений... Пока мне нравятся приобретения игроков, которые этой зимой делает клуб. Радует, что произошли перестановки после всех тех негативных событий, которые были в последние два года. Но дальше может быть что угодно. Слишком непредсказуем в этом плане «Локомотив».

— Нравится игра лидирующего в бомбардирской гонке РПЛ вашего почти однофамильца Владимира Сычевого?

— Ну, теперь уже и близко он не однофамилец мне (в конце декабря Сычевой поменял фамилию на Писарского в честь отчима, воспитывавшего его с раннего детства. — «Известия»). Хотя понимаю, что вы еще не привыкли к его новой фамилии. Классно, что у нас находятся такие игроки, причем из глубинки. У нас с ним, кстати, общее не только в плане схожих фамилий, но и то, что он прошел через мой родной Омск. Из Крыма попал во вторую лигу, где год отыграл за «Иртыш», откуда очень непросто выбраться наверх. И сейчас за полгода в РПЛ доказал свою состоятельность на поле в составе «Оренбурга». Радует это. Значит, все-таки есть у нас еще жемчужины в российском футболе.

— Как получилось, что он только после 25 лет так поднялся?

— Многое зависит от менеджеров, от тренеров, от того, как встроят игрока в команду. В «Оренбурге» ему дали почувствовать уверенность. А он за это отблагодарил клуб забитыми голами. Это же тоже важный момент, когда у человека есть вдохновение. Его просто так не найдешь. Где-то был скрыт талант Владимира. Кто-то сумел его раскрыть, а кто-то нет. Это же обычная история.

— В прошлом сезоне мы восхищались Гамидом Агаларовым, ставшим в составе «Уфы» лучшим бомбардиром чемпионата, но после перехода в «Ахмат» его результативность резко снизилась. Сычевой не повторит его путь, особенно после перехода в самарские «Крылья Советов»?

— В любом случае рецепт один — продолжать работать. Посмотрим, как его будут использовать «Крылья Советов». Но Осинькин (Игорь Осинькин, главный тренер «Крыльев Советов». — «Известия») знает, как работать с нападающими, как их встраивать в игру. Тем более у них атакующий футбол с акцентом на действия впереди. Поэтому думаю, что всё будет нормально. Вряд ли Владимир снизит требования к себе.

«№ 1 в России — это точно»

— Вам было сложнее держать планку после успешного первого сезона в «Локомотиве»?

— На «Локомотив» всегда по-особенному настраивались независимо от того, забил я или не забил. Мы всегда были раздражителями. Так что максимальный уровень сопротивления я ощутил еще в свой первый сезон в команде, когда мы выиграли чемпионат. И так было всегда. Недооценки со стороны соперников не было с первого матча моей карьеры.

— Даже не было такого, что после первых успехов стали больше бить по ногам, наносить травмы, как в случае с тем роковым разрывом крестообразных связок в 2005 году в Казани, который вы получили от вратаря «Рубина» Павла Харчика?

— Да нет, ничего после первых успехов не изменилось. А эпизод с Харчиком был стечением обстоятельств, так что я бы вообще много о нем не говорил.

— Вы упомянули родной Омск в контексте Сычевого. Как играющий в хоккей человек, можете оценить новую ледовую арену, где с осени играет «Авангард»?

— Я даже там играл как хоккеист по приглашению «Авангарда». В сентябре, незадолго до их первого матча в КХЛ, и в начале декабря в двух матчах. Участвовал и во многих активностях, поэтому посмотрел всю арену изнутри. Просто превосходно там всё. № 1 в России — это точно. Абсолютно по всем параметрам. Среди хоккейных точно, а с другими видами спорта я бы не стал сравнивать, поскольку с тем же футболом формат стадионов разный. Но это настоящий подарок для Омска. Рад за омичей, которые получили такую арену. Думаю, лучше хоккейного стадиона в России еще долго не будет.

— Когда в вашем родном городе и у футбольного клуба «Иртыш» появится приличный стадион?

— Не будем про футбол. С футболом там всё печально. Пока мы не придем туда, ничего не будет. (Смеется.) Но это пока точно не произойдет, поскольку никому там футбол не нужен, к сожалению. Хотя традиции в Омске богатые. И возможности тоже есть.

— Нравится нынешний «Спартак»?

— Да, играет симпатично. Очень нравится. Мне кажется, Абаскалю (Гильермо Абаскаль, главный тренер «Спартака». — «Известия») нужно работать в том же направлении. Болельщикам нравится эта игра в пас. Была недооценка тренера, многие скептически оценивали его приход, но он доказал, что это только разговоры. Мне симпатична игра команды при нем.

— Александр Соболев по-прежнему хорош?

— За него говорят голы. Посмотрите статистику. Уверенно забивает, а для нападающего главное — это голы.

«Азиатский уровень — непростой для всей вертикали юношеского футбола»

— В конце декабря казалось, что РФС вот-вот примет решение о переходе в Азию, но в итоге союз отложил этот вопрос. Стоит ли нам расставаться с УЕФА?

— Это очень сложный и глобальный вопрос. Чтобы в нем разобраться, надо учитывать все нюансы. Но мое мнение: нужно в любом случае оставаться в Европе. Для России, ее молодежи и юношей конкуренция с европейскими клубами и сборными намного важнее, чтобы соответствовать высочайшему уровню развития. Потому что азиатский уровень — непростой для всей вертикали юношеского футбола.

— Нам надо до упору ждать, когда УЕФА решит возвращать российские команды в свои соревнования? Или обозначить для себя какой-то срок, после которого искать другие варианты?

— Не знаю. Но я верю в лучшее.

— Какие впечатления от ЧМ в Катаре?

— Турнир показал, что футбол до сих пор является игрой № 1 в мире. И всё крутится вокруг футбола. Даже негативные моменты вокруг этого ЧМ, как мне кажется, ушли на дальний план после первой игры.

— Лионель Месси выиграл последний из неимевшихся у него крупных трофеев. Можно теперь называть его величайшим игроком?

— Он и был величайшим. Мы просто еще раз убедились, что живем в прекрасное время, когда можно наблюдать за такими незаурядными легендами, как Месси.