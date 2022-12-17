«Очки не всегда определяют игру»

Петербургский СКА уверенно лидирует в регулярном чемпионате КХЛ по прошествии более чем половины сезона. Отрыв армейцев от ближайших преследователей — 10 очков, что в эпоху жесткого потолка зарплат кажется весомым превосходством. Один из лидеров команды — нападающий Дамир Жафяров, за 41 матч набравший по системе «гол + пас» 29 (12 + 17) очков.

По-настоящему суперзвездой лиги он стал в предыдущие четыре сезона, когда выступал за нижегородское «Торпедо». Будучи лидером середняка лиги, в позапрошлом розыгрыше регулярки Жафяров вошел в тройку лучших бомбардиров турнира, набрав 61 (21 + 40) очко. Тогда же его стали вызывать в сборную России на этапы Еврохоккейтура, были и попытки уехать в НХЛ, которые не обернулись заключением контрактов с североамериканскими клубами.

А сейчас 28-летний форвард впервые в карьере стал одним из ключевых игроков топ-команды КХЛ. В интервью «Известиям» он поделился впечатлениями от недавней поездки на Матч звезд в Челябинск, оценил возможность новой попытки отправиться в НХЛ, объяснил причины лидерства СКА и заявил о готовности ездить в сборную даже в условиях ее отстранения от международных соревнований.

— Как вам Матч звезд КХЛ в Челябинске?

— Мы все здесь победители. Неважно, у кого какие медали. Было классно, всем спасибо большое за этот праздник — и болельщикам, которые здорово поддерживали команды, и организаторам. У меня это был первый Матч звезд в карьере. В предыдущие годы он не проводился по известным причинам, поэтому только сейчас удалось на него попасть. И впечатления от этого особые.

— В этом сезоне календарь КХЛ такой, что полуторанедельная пауза на Матч звезд и Кубок Первого канала — единственная, когда вы можете отдохнуть. А вы по сути часть и этого срока потеряли, поехав в Челябинск.

— Это нельзя назвать потерей. Поездка в Челябинск была, конечно же, в радость. Это перезагрузка головы в условиях, когда у нас много игр. Мы достаточно загружены и думаем только о матчах. А на Матче звезд удалось немного расслабиться. Лед — это наша жизнь. Поэтому можно сказать, что на таких мероприятиях мы отдыхаем на льду.

— За четыре года в «Торпедо» вы стали главной звездой нижегородского клуба, у вас была наилучшая статистика, наибольшее игровое время. В СКА этот статус надо делить со многими другими игроками. Сложно было перестроиться?

— В каждом клубе, в каждой команде я стараюсь играть на максимуме. Как и все остальные. Так что не знаю, как ответить на ваш вопрос. В любом случае в каждой команде приятно играть. И надо стараться проявлять свои лучшие качества, чтобы быть лидером в любом клубе и в любых условиях. Стараюсь это делать и в СКА, поэтому рад, что клуб проявил ко мне интерес в межсезонье. И делаю всё, чтобы приносить ему победы.

— Вас не вызвали в сборную на Кубок Первого канала, но вам было бы интересно играть за национальную команду в условиях, когда она осталась без международных соревнований?

— В сборную всегда приятно ездить. Ты ведь представляешь свою страну. Жаль, что сейчас Россию отстранили от чемпионатов мира и вообще международных соревнований. Но я всё равно готов ехать в национальную команду, если будут звать.

— Возможна ли ваша повторная попытка поехать в НХЛ?

— В ближайшие два года я в Санкт-Петербурге, поэтому пока не думаю об этом. Придет время — возможно. А сейчас ничего не скажу по этому поводу.

— За счет чего СКА сейчас на голову выше всех в регулярном чемпионате КХЛ?

— Не скажу, что мы прямо на голову выше всех. Практически все команды в чемпионате равные. Все бьются. Каждая игра СКА дается вообще непросто. Поэтому я не могу сказать, что мы как-то легко добились этого превосходства в таблице. Все команды на нас настраиваются очень серьезно, но это дополнительная мотивация для нас. Значит, нам надо еще сильнее готовиться к каждой игре.

— Вы очень скромно оцениваете лидерство СКА, но все-таки отрыв от ближайших преследователей очень серьезный для эпохи потолка зарплат.

— Очки не всегда определяют игру. Мы стараемся не смотреть в таблицу. Играем каждую игру на победу. Поэтому про набранные очки ничего не скажу.

— Хотите, чтобы такой плотный календарь КХЛ оставался и в следующие сезоны?

— Да, приятно играть, когда часто проводятся матчи. Такой игровой ритм — это всегда хорошо. Ты всегда в тонусе.