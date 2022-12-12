Челябинские метеоры: как уральская публика встретила Матч звезд КХЛ

Первая за без малого три года Неделя звезд хоккея прошла в самом удачном для этого события месте — Челябинске. В городе, где популярность этого вида спорта особенная. Это показала и прошедшая в минувшие выходные основная часть мероприятия — Матч звезд КХЛ. Самые яркие игроки нынешнего сезона сумели оба дня собирать почти полный стадион — более 6 тысяч зрителей в первый день и около 7 тыс. во второй (при общей вместимости арены «Трактор» имени Валерия Белоусова в 7,5 тыс.).

Неделя звезд не проводилась в России с января 2020 года — каждый из участников мероприятия отмечал, что соскучился по Матчу звезд. Поэтому большинство игроков от души развлекались на Мастер-шоу и с легкостью устраивали красивые комбинации на самих матчах. Итоговым победителем стала сборная дивизиона Боброва.

В ожидании шоу

Еще неделей ранее, когда шла первая часть Недели звезд, было заметно: город с нетерпением ждет этого мероприятия. 3-4 декабря в Челябинске состоялись Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) и Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ). Уже к этим играм город заполонили приветственные баннеры с афишей Недели звезд. Их можно было увидеть, даже выходя по рукаву в терминал местного аэропорта.

Мало кто сомневался, что ажиотаж будет огромным. Челябинск еще с советских времен считается элитным хоккейным центром, откуда вышло множество звезд во главе с легендарным хоккеистом и тренером Вячеславом Быковым. После развала СССР челябинский «Трактор» был крепким середняком, боролся за медали чемпионата и выигрывал их, а также дал хоккею множество современных успешных хоккеистов вроде Евгения Кузнецова, Валерия Ничушкина, Вячеслава Войнова, Никиты Нестерова и многих других. Так что неудивительно, что только на Кубок вызова МХЛ пришло более 5 тыс. человек, а на Матч звезд ЖХЛ — более 3 тыс. По меркам этих лиг — посещаемость очень большая.

— Мы очень рады, что Неделя звезд проводилась в Челябинске, — заявил «Известиям» перед Матчем звезд КХЛ губернатор Челябинской области Алексей Текслер. — Мне кажется, первые матчи на Кубок вызова МХЛ и Матч звезд ЖХЛ прошли очень удачно. Было очень много зрителей. Я этому очень рад. Это подтверждение того, что в Челябинске любят хоккей. Ну и, конечно, надеюсь, что в оба дня Матча звезд КХЛ будут яркие и запоминающиеся игры, будут зрители. Главное, чтобы получилось интересное шоу. Все мы этого ждем.

Развлекательный формат Матча звезд традиционно приводит к тому, что игроки приезжают сюда расслабиться посреди тяжелого сезона. Многие встречаются с коллегами из других команд, с которыми не видятся годами. Особенно активно хоккеисты наверстывают отсутствие общения на торжественном вечере, который проходит в пятницу в главном ресторане города. Впрочем, на этом вечере есть и формальности. Например, здесь ведущие церемонии представляют составы играющих команд, являющихся сборными четырех дивизионов КХЛ — Харламова, Чернышева, Тарасова и Боброва.

Капитаны этих коллективов выходят на сцену и вручают командные джерси молодым хоккеистам из Кубка вызова МХЛ. Именно по его итогам признаются четыре лучших игрока, которым достается путевка на Матч звезд КХЛ. Так, в сборную дивизиона Чернышева попал игрок ярославского «Локо-76» (молодежная команда «Локомотива») Владимир Конов.

Вручать ему джерси выпало самому ценному игроку позапрошлого сезона КХЛ нападающему омского «Авангарда» Сергею Толчинскому, который полтора года назад своим решающим голом в ворота ЦСКА (1:0) в шестом матче финала плей-офф принес омичам первую в их истории победу в Кубке Гагарина.

Но до объявления о выходе на сцену Толчинскому пришлось решить непростую задачу — на церемонии он оказался в брюках и белой рубашке, но без пиджака. Игрок несколько раз одалживал пиджак у других хоккеистов и в итоге примерно с пятого раза нашел нужный размер.

— Я впопыхах после игры за «Авангард» собирался на рейс в Челябинск, забыл положить пиджак, — объяснил «Известиям» Сергей. — Я и про рубашку-то в последний момент вспомнил — уже на выходе положил. Хорошо, хоть ее взял. К счастью, тут тоже есть такие же большие люди, как я. Сначала мне одолжил пиджак Никита Трямкин, но он оказался маловат. В итоге подошел пиджак Паши Порядина. В нем я и вышел, спасибо Паше.

Некоторые игроки во время торжественного вечера отвлекались на футбол. Как раз в этот момент сборная Бразилии драматично упустила победу над Хорватией (1:1), проиграв в серии пенальти (2:4) в четвертьфинале чемпионата мира в Катаре. Игроки «Автомобилиста» Никита Трямкин и Анатолий Голышев смотрели эту серию в рабочей зоне для СМИ на ноутбуке одного из журналистов .

— Лично я в этом матче ни за кого не болел — мне было без разницы, кто победит, — сказал «Известиям» Голышев. — Я вообще на этом чемпионате мира болею за Аргентину. Надеюсь, Лионель Месси возьмет трофей.

Этот Матч звезд можно было назвать домашним для команды дивизиона Харламова. За нее выступали представители челябинского «Трактора» — вратарь Илья Проскуряков, защитник Сергей Телегин и нападающий Антон Бурдасов. Наибольшее представительство в ней было еще у одного клуба из Челябинской области — магнитогорского «Металлурга»: главный тренер Илья Воробьев, защитник Егор Яковлев, нападающий Николай Голдобин и пробившийся из Кубка вызова МХЛ игрок магнитогорских «Стальных лис» Роман Канцеров.

«Не побалдеть пришел»

В итоге сборная дивизиона Харламова выиграла полуфинал, но не смогла одолеть в финале команду дивизиона Чернышева, уступив со счетом 6:7. Хотя на последних минутах почти отыгралась с 4:7, забросив две шайбы.

— Мы до последнего пытались сравнять, но ребята из другой команды очень массово оборонялись — «автобус» поставили, — пояснил «Известиям» выступавший за сборную Харламова Анатолий Голышев. — Поэтому у нас не получилось. Но спортивный интерес победить у нас был. В остальном же все понравилось, организация на отличном уровне.

Впрочем, в рядах победителей более спокойно отнеслись к самому результату, отметив, что главным было шоу и позитивное настроение зрителей.

— Победа в Матче звезд — это сам праздник, — заявил «Известиям» нападающий СКА Дамир Жафяров. — Тут нет победителей. Неважно, у кого какие медали. Было классно, всем спасибо большое за этот праздник — и болельщикам, которые здорово поддерживали команды, и организаторам. У меня это был первый Матч звезд в карьере, поэтому впечатления особые. Тем более, я приехал из СКА вместе с нашим главным тренером Романом Борисовичем Ротенбергом, вместе с партнерами по команде Дмитрием Яшкиным, Маратом Хайруллиным и Александром Никишиным. Всегда приятно приезжать не одному.

Мастер-шоу в рамках Матча звезд — всегда одно из главных событий Недели. А, возможно, и самое главное. В этот раз в Челябинске немного отошли от традиционного расписания мероприятий. Раньше Мастер-шоу проходили по субботам, а Матч звезд полностью занимал воскресенье, складываясь из двух полуфиналов, матча за третье место и финала.

В 2022 году все поделили пополам. Половина Мастер-шоу и два полуфинала прошли в субботу. Вторая половина Мастер-шоу, матч за третье место и финал состоялись в воскресенье.

— У меня это был третий Матч звезд, — рассказал Анатолий Голышев. — Все они были хороши по-своему, но сейчас в Челябинске хорошо сделали, что оба дня были конкурсы и игры. Все это, конечно, долго. Ожидание затягивается, поскольку конкурсы долго идут и другие команды долго играют. Но это зато вносит разнообразие в оба дня Матча звезд.

Как обычно, прошли конкурсы на лучший буллит, скорость, точность бросков и силу броска. Лучшим буллитом был признан бросок в исполнении Николая Голдобина. А вратарь Илья Проскуряков отметился огромным количеством буллитов отбитых.

— Раз сюда пригласили — надо отдаваться полностью, чтобы чувствовал болельщик, что ты сюда не побалдеть пришел, — пояснил голкипер челябинского клуба. — Впрочем, мне больше понравился конкурс на точность бросков. В целом все прошло классно, мне очень понравилось. Я доволен этим уик-эндом, как его называют. Оба дня прошли очень весело, задорно.

Регулярный чемпионат КХЛ возобновится 19 декабря. Он пройдет до 3 марта, после чего начнется плей-офф, который может растянуться до 30 апреля, если финальная серия дойдет до максимального числа матчей — семи. В отличие от прошлых сезонов больше пауз в турнире не будет.