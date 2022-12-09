Мастера шоу: чего ждать от первого постковидного Матча звезд КХЛ

В Челябинске приближается к своей кульминации первая почти за три года Неделя звезд хоккея. В прошлые выходные игру на Кубок вызова Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) посетило свыше 5 тыс. зрителей. На Матч звезд Женской хоккейной лиги (ЖХЛ) пришло более 3 тыс. человек. Ожидается, что на предстоящих мастер-шоу и Матче звезд КХЛ — они состоятся, соответственно, 10 и 11 декабря — местная арена «Трактор» имени Валерия Белоусова будет забита до отказа. Ее вместимость составляет 7,5 тыс. зрителей. Идея подобных мероприятий придумана в североамериканских лигах, однако наш аналог этого шоу уже давно стал неотъемлемой частью отечественного хоккея.

Шоу-программы

Субботние мастер-шоу зачастую оказываются более популярным, чем воскресные Матчи звезд КХЛ. Этот формат мероприятия также взят с Матчей всех звезд НХЛ и НБА. Но за годы его проведения в России наши хоккеисты смогли внести свой колорит в данное действие. Наиболее распространенный конкурс — исполнение буллита. Причем игрокам нужно не только переиграть вратаря в одиночном противостоянии, но и максимально оригинально исполнить бросок.

Наиболее ярко в этом отношении себя проявлял герой золотой Олимпиады-2018 Никита Гусев. Причем впервые он это сделал еще в 2015 году, когда не был мегазвездой СКА и сборной России. Тогда Матч звезд проводился в Сочи, и именно в тот момент Никита только начал раскрываться в ханты-мансийской «Югре». Он исполнил буллит, держа шайбу на клюшке в воздухе и после двух разворотов бросив ее в ворота со спины.

Спустя три года в Астане ему удалось повторить нечто подобное. Но в 2015 году видео того буллита собрало более 3 млн просмотров за первые трое суток. Обычно среди хоккеистов конкурс буллитов — самый популярный. Также они соревнуются между собой в эстафете на скорость, эстафете «змейка», бросках на точность, на силу и многих других челленджах.

— Я бы побросал на точность, — сказал «Известиям» 20-летний защитник нижегородского «Торпедо» Максим Федотов. — Бегать точно не хочется. Но пока не знаю, что мне еще предстоит делать. Мы только отыграли матч КХЛ и еще не думали о формате своего участия в Неделе звезд. Скоро будем общаться с организаторами и клубными сотрудниками. Как мне сказали, конкурсная программа мастер-шоу может как-то поменяться в последний момент, поэтому всё узнаем только перед самым стартом мероприятия.

Многие хоккеисты поедут в Челябинск почти без отдыха после тяжелых матчей КХЛ. В частности, тот же Федотов и его партнер по «Торпедо» нападающий Алексей Кручинин вечером 7 декабря одержали тяжелую выездную победу над одним из фаворитов сезона — ЦСКА (4:2). Уже на следующий день им надо лететь в Челябинск. Впрочем, кто-то в этот момент еще будет играть свои игры и полетит на Матч звезд только перед самым началом всех мероприятий.

Для 31-летнего Кручинина это первое в карьере попадание на подобное шоу. Он успел поиграть в сборной, СКА, а имя сделал себе в челябинском «Тракторе». По словам Алексея, предстоящий Матч звезд является хорошей возможностью набраться сил перед второй частью сезона.

— Еду на Матч звезд, чтобы получить заряд эмоций и пообщаться со знакомыми людьми, хорошо провести время, — пояснил «Известиям» Алексей Кручинин. — Хочется увидеться со своими челябинскими друзьями, поиграть в хоккей и перезарядиться посреди сезона. Буду ли придумывать какие-то фишки для мастер-шоу? Нет, я слишком стар, чтобы что-то подобное придумывать.

Из-за отстранения сборных от международных соревнований нынешний календарь КХЛ необычный для этой лиги, хотя и типичный для НХЛ. Впервые в истории он ограничивается всего одной паузой в полторы недели. Она связана с Матчем звезд и Кубком Первого канала. Такая плотность матчей непривычна для многих наших хоккеистов. В предыдущие годы пауз было четыре — на Матч звезд и три этапа Евротура.

Молодым дорога

Матч звезд КХЛ в разные годы собирал под свои знамена множество знаменитых хоккеистов разных лет. В нем участвовали Илья Ковальчук, Павел Дацюк, Александр Радулов, Яромир Ягр, Алексей Яшин, Алексей Морозов, Сандис Озолиньш, Кирилл Капризов и многие другие. Но с 2010 года особым пунктом в программе Недели звезд является Кубок вызова МХЛ, четыре лучших игрока которого получают шанс сыграть на Матче звезд КХЛ со своими кумирами детства.

В Челябинске такая честь выпала Артему Жукову из «Сибирских снайперов» (молодежная команда новосибирской «Сибири»), Роману Канцерову из магнитогорских «Стальных лисов» («Металлург»), Владимиру Конову из ярославского «Локо-76» («Локомотив») и Ивану Демидову из петербургского «СКА-1946» (СКА).

— Конечно, эмоции только позитивные, — отметил в разговоре с «Известиями» Роман Канцеров. — Рад был поучаствовать и в Кубке вызова МХЛ, и теперь рад, что поеду на Матч звезд КХЛ. Тем более попал в команду, где собрались люди из Магнитогорска. Илья Воробьев, главный тренер «Металлурга», который возглавит и сборную нашего дивизиона, а вместе с ним такие замечательные игроки «Магнитки», как Николай Голдобин и Егор Яковлев. Можно сказать, в своем дивизионе мы будем базовым клубом. Надеюсь, оправдаю доверие организаторов, которые доверили мне во второй раз ехать в Челябинск. И сделаю всё, чтобы людям из «Магнитки» не было за меня стыдно.

С 2017 года организаторы Недели звезд хоккея также не обходят вниманием и женский хоккей. Очередной Матч звезд ЖХЛ прошел и в Челябинске. Как отмечали многие участницы, они впервые играли при таком огромном количестве зрителей.

— Очень яркое открытие матча было, суператмосфера на арене, — заявила «Известиям» двукратный бронзовый призер чемпионатов мира Ангелина Гончаренко. — Эмоционально, классно, ярко. Все девчонки, если можно так сказать, визжали от церемонии открытия. Я была до этого всего на двух Матчах звезд, но могу сказать, что в Челябинске получился шикарный праздник в плане организации. В плане игры тоже всё понравилось. Организовано на пятерку. И радует, что пришло много зрителей. Помню, еще больше людей пришло в Уфе в 2017 году, но и сейчас их было очень много.

Челябинск во второй раз принимает Матч звезд КХЛ. Ранее он проходил в этом городе в 2013 году. Трижды его принимала Москва. В 2009 году, в первый сезон лиги, мероприятие прошло на Красной площади. В 2016 году — на арене в Парке легенд на Автозаводской улице. А предыдущий Матч звезд игрался в января 2020 года на «ВТБ Арене»

. Также он проходил по разу в Минске (2010), Санкт-Петербурге (2011), Риге (2012), Братиславе (2014), Сочи (2015), Уфе (2017), Астане (2018), Казани (2019). После 2020 года он не проводился из-за пандемии.