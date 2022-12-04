«Никогда не отказывался и не откажусь от игры за сборную»

Хоккейный клуб «Авангард» в этом году вернулся в Омск, где не играл четыре года из-за проблем с аварийным состоянием стадиона. Команда неудачно начала сезон в КХЛ, что привело к отставке главного тренера Дмитрия Рябыкина. Сменивший его Михаил Кравец сумел выправить ситуацию и поднять «ястребов» в зону плей-офф — сейчас они идут на пятом месте в своем дивизионе.

Главной ударной силой «Авангарда» в нынешнем сезоне является атакующее звено Владимир Ткачев — Рид Буше — Корбан Найт. Первый из них — уроженец Омска, воспитанник клуба, но уехал из него в 2014 году в Канаду. Карьеру за океаном он не сделал, играя лишь в низших лигах. В дальнейшем нападающий стал звездой КХЛ благодаря выступлениям за владивостокский «Адмирал», уфимский «Салават Юлаев» и петербургский СКА. Прошлый сезон он вновь провел в США — на его счету четыре матча в НХЛ за «Лос-Анджелес Кингз» и 41 игра в АХЛ в фарм-клубе «корон» «Онтарио Рейн».

После возвращения Владимира в «Авангард» его звено с Буше и Найтом стало одним из самых результативных в нынешнем сезоне. На счету самого Ткачева по системе «гол+пас» 34 (9+25) очка в 34 матчах регулярного чемпионата. В интервью «Известиям» хоккеист объяснил причины своей результативности, поделился мнением о вылечившемся от рака 18-летнем нападающем омичей Иване Мирошниченко, выразил желание ехать в сборную даже в условиях санкций и оценил вероятность второй попытки заиграть в НХЛ.

— Многие восхищаются вашей атакующей тройкой. За счет чего удалось так наладить игру?

— Конечно, нам потребовалось время. Не сразу всё получалось. Где-то через игры налаживали взаимодействие, где-то через разговоры друг с другом. В итоге так удачно всё получилось, что играем и получаем удовольствие от хоккея.

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев Игроки «Авангарда» Корбан Найт (в центре) и Рид Буше (справа) во время матча КХЛ, апрель 2021 года

— В чем особенность игры с Буше и Найтом по сравнению с вашими партнерами по звеньям в других клубах?

— Я бы не сказал, что в других клубах с партнерами что-то было не так. Знаете, так получается, когда просто друг друга чувствуешь. Понимаешь заранее, куда пойдет шайба. Легче играть. В других клубах у меня тоже были хорошие партнеры. Я рад, что здесь у нас так получается. Надеюсь, мы так же и продолжим.

— Какие эмоции от возвращения в Омск?

— Всё отлично. Родной город. Меня всё устраивает. Когда мне предложили вернуться, всё обдумал, взвесил. И, думаю, принял правильное решение для себя.

— Как вам новая домашняя арена «Авангарда»?

— Всё отлично. Болельщики тоже молодцы — на каждый матч по 11 тыс. человек приходит. Всегда рад играть перед ними.

— В чем так крут Михаил Кравец, что смог поднять команду после такого трудного старта?

— Думаю, что он в первую очередь снял груз с ребят, расслабил как-то. Освободил, дал играть в хоккей, наслаждаться хоккеем. Позитивное качество. Отсюда и ребята все выкладываются по максимуму.

— Говорили, что предыдущий главный тренер Дмитрий Рябыкин не давал вам и вашему звену достаточной свободы творчества.

— Это уже старая история. Не хочу возвращаться назад. Как получилось, так получилось. Не думаю, что он плохой тренер. Просто так получилось.

Фото: РИА Новости/Александр Гальперин Игрок «Авангарда» Владимир Ткачев во время матча КХЛ, сентябрь 2022 года

— Вы уже привыкли к жесткому календарю, плотному графику, большому количеству матчей всего с одной паузой на Матч звезд и Кубок Первого канала?

— Да, нормально всё. Больше играешь, больше находишься в тонусе. Конечно, где-то усталость накапливается, где-то бывают тяжелые выезды... Но когда играешь, об этом не думаешь. Стараешься больше выкладываться.

— Похоже на тот календарь, через который пришлось пройти в Северной Америке?

— Да, там тоже плотный график, постоянные игры. Я там за сезон привык к этому. Главное — восстановление.

— Закрыли для себя тему с НХЛ? Будете пытаться пробовать себя там второй раз?

— Нынешний сезон в КХЛ доиграю, а там видно будет. Не хочу загадывать. Пока хочу отдать все силы здесь, в Омске.

— На что «Авангард» сейчас может претендовать? Есть цель подняться выше в регулярке?

— Каждую игру надо выигрывать. И подниматься как можно выше. А как у нас дальше получится... Надеюсь, что поднимемся.

— С чем связываете тот факт, что и «Авангард», и другой «звездный» клуб — «Ак Барс» побывали по осени вне зоны плей-офф, да и сейчас находитесь далеко от верхней части таблицы? Это чемпионат подравнялся или у вас лично провал?

— Я бы не сказал, что у нас провал. Просто другие команды подравнялись. Такой плотный график, кто-то где-то на усталости находится, поэтому так получается, что мы сейчас находимся там, где находимся.

Никогда не отказывался Иван Мирошниченко на церемонии награждения III зимних юношеских Олимпийских игр – 2020 Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

— Михаил Кравец анонсировал скорый дебют звезды вашей молодежной команды Ивана Мирошниченко, который уже успешно играл на юниорском чемпионате мира полтора года назад. Доводилось следить за его игрой? Есть мнение, насколько он готов?

— Это уже тренерский штаб решит. Конечно, он молодой парень, у него всё впереди. Если у него получится, будем рады. Мы ему в этом поможем, чтобы он побыстрее адаптировался в КХЛ.

— Знакомы с ним лично? Следили за историей тяжелой болезни лимфомы Ходжкина, от которой он оправился и вернулся в хоккей?

— Следил. Конечно, Иван молодец. Справился с этим, сумел не просто вернуться в хоккей, но и показывать отличную результативность. Ждем теперь его дебюта в КХЛ. Как я сказал, мы поддержим его, сделаем всё, чтобы у него получился успешный дебют.

— Скоро пауза на Матч звезд КХЛ и Кубок Первого канала, где будут играть только Россия, Белоруссия и Казахстан. В случае вызова в сборную вам будет интересно участвовать на турнире в условиях, когда наша сборная не участвует на чемпионате мира и даже в Евротуре?