Своим здесь место: как новый лимит на легионеров отразится на КХЛ
Лимит на иностранных игроков в Континентальной хоккейной лиге со следующего сезона будет сокращен с пяти до трех, заявил 19 ноября министр спорта России Олег Матыцин. Это значит, что на льду во время матча КХЛ у каждой команды могут находиться только три легионера — хоккеиста из ближнего и дальнего зарубежья (за исключением игроков из Белоруссии). Среди болельщиков и специалистов эта новость вызвала бурные эмоции, у некоторых — весьма негативные. В том, как же сокращение числа зарубежных игроков отразится на развитии отечественного хоккея, разбирались «Известия».
Нюансы
С образованием КХЛ лимит на легионеров менялся лишь в нюансах (дело касалось вратарей), но в целом оставался неизменным — пять человек. В сезоне-2013/14 собрание руководства лиги и клубов проголосовало за расширение количества до семи иностранцев, но Федерация хоккея России тогда высказалась против.
Конечно, качественные иностранные игроки создают конкуренцию и повышают уровень чемпионата. Но давайте посмотрим на вопрос шире. Сегодня в России около 700 хоккейных школ. Каждый год они выпускают в среднем по 25 игроков. Понятно, что не все они станут профессионалами — по разным причинам. Даже если из каждой школы идти дальше будет готов всего один игрок, ежегодный приток молодых хоккеистов достигнет 700 человек. Это огромные цифры. Иными словами, мы не Китай, которому для выступления на Олимпиаде катастрофически нужны иностранные игроки. Россия, даже со всеми проблемами детского хоккея, способна готовить качественных спортсменов в производственных масштабах.
Существует тезис — таланты должны пробиваться через конкурентную среду. Чем выше будет ее уровень, тем лучше будет играть молодой спортсмен. И он верен. Но есть нюанс: приобретенный иностранный игрок будет занимать место в составе априори. И никакому молодому игроку, если он не уровня Евгения Кузнецова или Кирилла Капризова, не дадут такого количества игрового времени, как легионеру.
Клубный руководитель платит иностранцу большие деньги, и никто не будет убирать его из состава за одну ошибку. Иначе за эту ошибку придется платить менеджеру — как правило, своим местом работы. К тому же любой молодой игрок не может обладать теми же качествами, что и 28–30-летний легионер. Даже несмотря на все свои таланты и хорошую школу. Опыт и физические кондиции играют важнейшую роль. Молодого российского хоккеиста нужно развивать, доучивать, но многие профессиональные клубы этого делать не хотят.
Назначая менеджера и тренера, президент или совет директоров клуба ждут результата здесь и сейчас — развитием российской молодежи заниматься просто некогда.
Без очереди
Молодой игрок ездит по командам Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и, не дождавшись попадания в основу клуба рангом выше, уезжает играть в другие страны. Вернется он оттуда неплохим хоккеистом, но потенциал, который он бы мог раскрыть в России, рискует быть утраченным навсегда. А играть всё равно будет легионер. И даже если иностранец провалится, никто не поставит на его место юного россиянина — страшно за результат.
— Три легионера — оптимальный вариант для нашего хоккея, — считает бывший тренер сборной России и нескольких клубов КХЛ Владимир Крикунов. — Поймите правильно, легионеры бывают разные. Одно дело, когда к нам приезжали Яромир Ягр или тот же Доминик Гашек, который почему-то невзлюбил нашу страну, а другое — посредственные игроки, которые ничуть не лучше наших. Качество легионеров стало значительно ниже. Я за развитие хоккея, за то, чтобы давать дорогу перспективным молодым ребятам, чтобы они не сидели на скамейке и ждали своей очереди, а выходили и играли. Конкуренция никогда не мешала, но пусть лучше она будет среди российских игроков. Нет сомнений, что это принесет больше пользы как самим ребятам, так и всему российскому хоккею.
В этом году качество легионеров КХЛ действительно заметно упало. Из-за давления на родине к нам почти не едут игроки из сильнейших европейских стран: сегодня в лиге выступают шесть шведов, четыре чеха и всего один финн, хотя в прошлые годы число легионеров оттуда было больше в разы. Зато канадцы (42) и американцы (13) едут практически без ограничений. Это значит, что при сохранении лимита в пять человек в КХЛ приедет больше легионеров уровнем ниже, чем есть теперь. Иными словами, имея отличные «птицефабрики», мы продолжаем неистово покупать за границей «ножки Буша», считая их первейшим деликатесом и продуктом, без которого никак не обойтись. Но при этом если не гробим, то прижимаем собственный рынок.
— Большинство хоккейных клубов КХЛ существуют на деньги областных бюджетов или госкорпораций, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — То есть на государственные средства. Это означает, что именно они обязаны заниматься развитием хоккея. И создание развлекательного продукта, и зарабатывание средств от продажи билетов, телеправ и атрибутики — это лишь часть их задач, а не единственная цель. В моменте, когда наш спорт изолируют от международного, самое время заняться саморазвитием, тем более что у нас всё для этого есть.
В наш чемпионат не стоит очередь из Кросби и Макдэвидов, которых мы отчего-то не хотим пускать. Речь о том, чтобы временно предоставить в клубах КХЛ больше рабочих мест российским талантам, которые при должном подходе сами со временем станут звездами. Пока же мы по инерции радуемся тому, что лучший снайпер и бомбардир нынешнего чемпионата — форвард сборной Германии. И готовы плакать, что к нам не приедет 38 иностранцев уровнем гораздо ниже него.