Своим здесь место: как новый лимит на легионеров отразится на КХЛ

Лимит на иностранных игроков в Континентальной хоккейной лиге со следующего сезона будет сокращен с пяти до трех, заявил 19 ноября министр спорта России Олег Матыцин. Это значит, что на льду во время матча КХЛ у каждой команды могут находиться только три легионера — хоккеиста из ближнего и дальнего зарубежья (за исключением игроков из Белоруссии). Среди болельщиков и специалистов эта новость вызвала бурные эмоции, у некоторых — весьма негативные. В том, как же сокращение числа зарубежных игроков отразится на развитии отечественного хоккея, разбирались «Известия».

Нюансы

С образованием КХЛ лимит на легионеров менялся лишь в нюансах (дело касалось вратарей), но в целом оставался неизменным — пять человек. В сезоне-2013/14 собрание руководства лиги и клубов проголосовало за расширение количества до семи иностранцев, но Федерация хоккея России тогда высказалась против.

Конечно, качественные иностранные игроки создают конкуренцию и повышают уровень чемпионата. Но давайте посмотрим на вопрос шире. Сегодня в России около 700 хоккейных школ. Каждый год они выпускают в среднем по 25 игроков. Понятно, что не все они станут профессионалами — по разным причинам. Даже если из каждой школы идти дальше будет готов всего один игрок, ежегодный приток молодых хоккеистов достигнет 700 человек. Это огромные цифры . Иными словами, мы не Китай, которому для выступления на Олимпиаде катастрофически нужны иностранные игроки. Россия, даже со всеми проблемами детского хоккея, способна готовить качественных спортсменов в производственных масштабах.

Своим здесь место Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков

Существует тезис — таланты должны пробиваться через конкурентную среду. Чем выше будет ее уровень, тем лучше будет играть молодой спортсмен. И он верен. Но есть нюанс: приобретенный иностранный игрок будет занимать место в составе априори. И никакому молодому игроку, если он не уровня Евгения Кузнецова или Кирилла Капризова, не дадут такого количества игрового времени, как легионеру.

Клубный руководитель платит иностранцу большие деньги, и никто не будет убирать его из состава за одну ошибку. Иначе за эту ошибку придется платить менеджеру — как правило, своим местом работы. К тому же любой молодой игрок не может обладать теми же качествами, что и 28–30-летний легионер. Даже несмотря на все свои таланты и хорошую школу. Опыт и физические кондиции играют важнейшую роль. Молодого российского хоккеиста нужно развивать, доучивать, но многие профессиональные клубы этого делать не хотят.

Назначая менеджера и тренера, президент или совет директоров клуба ждут результата здесь и сейчас — развитием российской молодежи заниматься просто некогда.

Без очереди

Молодой игрок ездит по командам Высшей хоккейной лиги (ВХЛ) и, не дождавшись попадания в основу клуба рангом выше, уезжает играть в другие страны. Вернется он оттуда неплохим хоккеистом, но потенциал, который он бы мог раскрыть в России, рискует быть утраченным навсегда. А играть всё равно будет легионер. И даже если иностранец провалится, никто не поставит на его место юного россиянина — страшно за результат.

Своим здесь место Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

— Три легионера — оптимальный вариант для нашего хоккея, — считает бывший тренер сборной России и нескольких клубов КХЛ Владимир Крикунов. — Поймите правильно, легионеры бывают разные. Одно дело, когда к нам приезжали Яромир Ягр или тот же Доминик Гашек, который почему-то невзлюбил нашу страну, а другое — посредственные игроки, которые ничуть не лучше наших. Качество легионеров стало значительно ниже. Я за развитие хоккея, за то, чтобы давать дорогу перспективным молодым ребятам, чтобы они не сидели на скамейке и ждали своей очереди, а выходили и играли. Конкуренция никогда не мешала, но пусть лучше она будет среди российских игроков. Нет сомнений, что это принесет больше пользы как самим ребятам, так и всему российскому хоккею.

В этом году качество легионеров КХЛ действительно заметно упало. Из-за давления на родине к нам почти не едут игроки из сильнейших европейских стран: сегодня в лиге выступают шесть шведов, четыре чеха и всего один финн , хотя в прошлые годы число легионеров оттуда было больше в разы. Зато канадцы (42) и американцы (13) едут практически без ограничений . Это значит, что при сохранении лимита в пять человек в КХЛ приедет больше легионеров уровнем ниже, чем есть теперь. Иными словами, имея отличные «птицефабрики», мы продолжаем неистово покупать за границей «ножки Буша», считая их первейшим деликатесом и продуктом, без которого никак не обойтись. Но при этом если не гробим, то прижимаем собственный рынок.

— Большинство хоккейных клубов КХЛ существуют на деньги областных бюджетов или госкорпораций, — подчеркнул в разговоре с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — То есть на государственные средства. Это означает, что именно они обязаны заниматься развитием хоккея . И создание развлекательного продукта, и зарабатывание средств от продажи билетов, телеправ и атрибутики — это лишь часть их задач, а не единственная цель. В моменте, когда наш спорт изолируют от международного, самое время заняться саморазвитием, тем более что у нас всё для этого есть.

Своим здесь место Фото: РИА Новости/Александр Вильф