Безучастная позиция: Кубок мира могут перенести из-за споров о России

Кубок мира по хоккею, который запланирован на февраль 2024 года, могут перенести на более поздний срок — об этом сообщил канадский спортивный телеканал TSN. Организатор турнира — Национальная хоккейная лига (НХЛ) — ищет, но пока не находит компромисс, который позволит допустить к участию в Кубке Россию, но при этом не потерять европейские сборные, которые не хотят выходить на лед против нашей команды. При этом в НХЛ понимают, что без Александра Овечкина и Евгения Малкина, Артемия Панарина и Никиты Кучерова, Игоря Шестеркина и Андрея Василевского интерес к соревнованию, его статус и перспективы получения прибыли, снизятся. Эксперты считают, что определяющей в итоге станет позиция комиссара НХЛ Гэри Беттмэна.

Возможный перенос

Сроки проведения Кубка мира, который был запланирован на февраль 2024 года, могут быть перенесены — об этом сообщил канадский спортивный телеканал TSN. Организатор турнира — Национальная хоккейная лига — планировала собрать на нем ведущие сборные в их сильнейших составах. Такое очень редко случается даже на Олимпиадах, не говоря уже о чемпионатах мира, куда редко приезжают игроки, выступающие в НХЛ.

Но в эти планы вмешалась политика. В европейских странах — Финляндии, Швеции и Чехии — заявляют, что их сборные не желают выходить на лед против России. Угодить двум сторонам, не превратить Кубок в первенство водокачки и не растерять собственную выгоду — так коротко звучит задача организаторов Кубка мира. Она нетривиальная, и неудивительно, что в заявлениях НХЛ касательно турнира и участия в нем российской сборной мало последовательности.

Безучастная позиция Фото: Getty Images/ Vaughn Ridley

Изначально организаторы утверждали, что планируют турнир, в котором наша сборная будет играть со всеми на равных. Это не понравилось некоторым европейским федерациям хоккея — с их стороны прилетело категоричное неприятие такого формата. Тогда был озвучен другой вариант — чтобы Россия играла, но ее команда состояла только из тех хоккеистов, кто выступает в НХЛ. Для нас это было бы тоже приемлемым вариантов — сильных россиян в североамериканской лиге — на несколько составов. Но и это не устроило наиболее активных европейцев. После этого организаторы пожали плечами и пока не предложили других вариантов.

При этом жесткую позицию относительно участия россиян в Кубке мира пока озвучивают по большей части чиновники от хоккея. Сами игроки в подавляющем большинстве — в том числе те же шведы, чехи и финны — вряд ли видят преграды к тому, чтобы встретится с россиянами. В конце концов в той же НХЛ многие играют в одних командах с русскими и отлично ладят. Но так как турнир предполагает участие именно национальных сборных, определяющей становится позиция чиновников.

Неудивительно, что столкнувшись с такими трудностями, в Северной Америке заговорили о возможном переносе турнира. Причем заговорили в ситуации, когда до старта Кубка остается больше года. Но, видимо, в НХЛ сомневаются, что даже за это время разрешат все противоречия, и понимают, что есть слишком много политических факторов, которые не зависят ни от хоккейных федераций Европы, ни от ИИХФ.

Решать будет Беттмен

При желании, повлиять на ситуацию могла бы Международная федерация хоккея (ИИХФ), членами которой являются все европейские национальные федерации. Однако президент организации Люк Тардиф открестился от Кубка мира, заявив, что ИИХФ не занимается организацией турнира.

— Все равно все решать будет комиссар НХЛ Гэри Беттмэн, — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион, трехкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов. — НХЛ — та организация, которая полностью придерживается спортивного принципа. В 70-е годы они придумали Кубок Канады, чтобы сильнейшие хоккеисты планеты имели возможность соревноваться друг с другом. Если бы не было этих соревнований, хоккей был бы другим. Беттмен придерживается этой философии. В НХЛ лучшие российские хоккеисты не подвергаются дискриминациям, играют, заключают новые долгосрочные контракты. Не знаю, кто может эту историю каким-то образом сдвинуть. Это глупость, получается. Надо ждать официального решения. Проводить этот Кубок мира без сильнейших хоккеистов НХЛ, а там много наших ребят, бессмысленно.

Безучастная позиция Комиссар НХЛ Гэри Беттмэн Фото: Global Look Press/Tomi Hänninen

Новая информация о будущем Кубка мира должна появиться 4-5 ноября, когда заинтересованные стороны соберутся для обсуждения в финском городе Тампере на вынесенных матчах регулярки между «Колорадо» и «Коламбусом».

На данный момент НХЛ так и не придумала, как решить российский вопрос. Европу не устраивает даже вариант, при котором наши хоккеисты выступят на турнир под нейтральным флагом. И до тех пор, пока организаторы не найдут компромисса между лагерями, вердикт относительно судьбы Кубка мира будет откладываться.