Завести «Ладу»: кто может пополнить КХЛ в ближайшие годы

В начале этой недели актуализировалась тема возможного возвращения в КХЛ тольяттинской «Лады». Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров заявил, что поднял этот вопрос на недавней встрече с Владимиром Путиным и получил поддержку. Сутки спустя президент КХЛ Алексей Морозов сообщил, что разговор об этом ведется, а лига не теряла контактов с клубом. Сейчас «Лада» выступает в ВХЛ — второй по значимости российской лиге. Причем в ней есть еще ряд клубов, которые теоретически могут в ближайшие годы подняться в КХЛ. Так, представители новокузнецкого «Металлурга» и красноярского «Сокола» заявляли о желании вернуться в элиту. Но для этого им надо будет соответствовать жестким критериям КХЛ. В нынешнем году количество клубов в лиге сократилось из-за того, что из нее вышли хельсинский «Йокерит» и рижское «Динамо».

Финансовый вопрос и рейтинг

В 2017 году КХЛ ввела жесткие критерии членства клубов. Это касалось инфраструктуры, финансирования (минимизация зависимости от государственных средств), маркетинга, средней посещаемости домашних матчей. Немалую роль играл и спортивный результат, хотя КХЛ и ВХЛ — закрытые лиги и итоговые места не являются основанием для обмена командами.

В результате уже тогда из лиги исключили новокузнецкий «Металлург» с его минимальным бюджетом, низкой посещаемостью и постоянным пребыванием на дне турнирной таблицы. К тому же его домашняя арена была устаревшей. Не помогли даже богатые хоккейные традиции в городе, чья команда в конце 1990-х – начале 2000-х годов была крепким середняком, иногда брала медали, а ее школа воспитала множество будущих звезд НХЛ и КХЛ.

В 2018 году участь «Кузни» постигла ханты-мансийскую «Югру» и тольяттинскую «Ладу». С «Югрой» всё было более-менее понятно — у клуба было мало денег, болельщиков и спортивных успехов. Отличался он разве что хорошо работавшей школой и отличной молодежной командой «Мамонты Югры». В начале 2010-х годов «Югра» дважды выходила в плей-офф, но, пожалуй, главным ее достижением стало то, что именно в ней впервые успешно заиграл в КХЛ Никита Гусев, будущий олимпийский чемпион и один из самых ярких нападающий российского хоккея последних 10 лет.

С «Ладой» всё сложнее. По стадиону и посещаемости не было вопросов даже в то время. Но, как говорил в октябре 2018 года в интервью «Известиям» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, основным камнем преткновения стала большая доля регионального бюджета в финансировании клуба.

— Эти разговоры по «Ладе» идут уже давно, — пояснил «Известиям» известный хоккейный агент Никита Квартальнов. — Многие там хотят вернуться, но пока не получилось. Считаю, что для КХЛ было бы очень круто вернуть Тольятти. Особенно сейчас, когда лигу покинуло два иностранных клуба. Никто на их место пока не пришел. А «Лада» — клуб с богатой историей, дал много хоккеистов российскому и мировому хоккею. У них очень хороший ледовый дворец. У руководства клуба очень большие амбиции и задачи касаемо ВХЛ, желание выиграть там чемпионат, а также есть цель вернуться в КХЛ.

С точки зрения хоккейных традиций «Лада» — самый мощный клуб в нынешней ВХЛ. В середине 1990-х годов она дважды стала чемпионом Межнациональной хоккейной лиги, одной из предшественниц КХЛ. В 2001 и 2005 годах тольяттинцы доходили до финала Суперлиги. Ее воспитанником является один из самых звездных россиян в истории НХЛ — Алексей Ковалев, а также олимпийский чемпион – 1992 Вячеслав Буцаев, знаменитый форвард команд НХЛ Виктор Козлов, звездный вратарь Илья Брызгалов, двукратный победитель Суперлиги в составе магнитогорского «Металлурга» Андрей Разин, чемпион мира 2012 года Алексей Емелин.

— Я обещал тольяттинцам, что от меня зависит, сделать, чтобы «Лада» вернулась в КХЛ, — заявил Дмитрий Азаров. — Президент уже дал поручение министерству спорта рассмотреть и дать предложения. Надеюсь, что мы добьемся результата, как добились по многим направления развития нашего региона и Тольятти.

Как сообщает сайт Metaratings, нынешний бюджет «Лады» в ВХЛ составляет 170 млн рублей. При этом, по регламенту КХЛ, для вступления в эту лигу клуб должен суммарно платить хоккеистам не менее 315 млн рублей. А на сезон-2023/24 планируется увеличить этот пол зарплат до 405 млн рублей.

— Я всегда был за то, чтобы в КХЛ играло побольше российских клубов, особенно, если у них такие традиции, как у «Лады» и «Кузни», — отметил в разговоре с «Известиями» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — Да и «Югра» не была бы лишней. Понятно, что есть множество критериев допуска, прежде всего финансовый, но их можно было бы смягчить. Особенно сейчас, когда некоторые иностранные клубы ушли и не скоро вернутся. Можно было бы вновь заняться развитием хоккея у себя, в своих российских регионах.

Потенциальное усиление

Сейчас «Лада» и «Югра» делят второе и третье места в ВХЛ. В прошлом розыгрыше плей-офф главный приз — Кубок Петрова — выиграл тюменский «Рубин». Годом ранее трофей взяла «Югра», обыгравшая в финале новокузнецкий «Металлург», который сейчас — седьмой в регулярном чемпионате. А лидирует воскресенский «Химик» — клуб, который несколько раз был призером чемпионата СССР, воспитал таких звезд, как Игорь Ларионов, Валерий Каменский, Вячеслав Козлов, Дмитрий Квартальнов. В КХЛ он играл в первый сезон в истории этой лиги (2008/2009). Сейчас является фарм-клубом московского «Спартака». По традициям с ним сравнимы московские «Крылья Советов», выступающие сейчас в Молодежной хоккейной лиге (МХЛ). До их возвращения в КХЛ пока далеко из-за финансов и инфраструктуры.

— Есть «Химик», «Крылья Советов», «Югра», «Металлург», которые в принципе при желании определенных людей могли бы участвовать в соревнованиях КХЛ. Но мне кажется, «Лада» среди всех этих клубов в приоритете, — отметил Никита Квартальнов. — Дальше уже должно сойтись много факторов, будь то наличие достаточного бюджета, чтобы соответствовать полу зарплат, суметь создать боеспособный коллектив и полностью отвечать всем критериям КХЛ с точки зрения инфраструктуры, зрительского интереса, маркетинга и прочих пунктов. Я лично был бы рад, появись условия для возвращения в лигу всех, кто когда-то в ней играл, попадания туда команд с такими традициями, как, например, у «Крыльев Советов» и «Химика». Понятно, что не везде могут найтись финансы, например в том же Воскресенске, небольшом городе. При этом у них есть хорошая команда в ВХЛ, плодотворное сотрудничество со «Спартаком». Неясно, есть ли у «Югры» интерес вернуться, хотя Ханты-Мансийск очень радует отлично работающей школой и молодежной командой. Если собрать все эти команды в КХЛ, наш хоккей может популяризироваться во всех точках страны.

«Металлург» сейчас играет на запасной арене «Кузнецкий лед» вместимостью 334 человека. Ее основной стадион «Арена кузнецких металлургов» уже несколько лет на реконструкции. И руководство Кузбасса уверяет, что скоро объект введут в эксплуатацию, после чего есть намерение поднять вопрос о возвращении в КХЛ.

— Надеюсь, в следующем году новокузнецкий хоккей с шайбой будет стучаться в двери КХЛ, — сказал «Известиям» министр физической культуры и спорта Кемеровской области Сергей Мяус. — В декабре должна закончится реконструкция «Арены кузнецких металлургов». Вместимость будет 7500 зрителей. После Нового года команда там начнет играть. Что касается КХЛ, то проблем с финансами быть не должно. Проблемы были как раз с ареной. А так у «Металлурга» есть хороший помощник в лице спонсора — компании «Евраз». Ну и область не будет стоять в стороне.

Из не игравших никогда в КХЛ команд периодически о подъеме в элиту ведут речь красноярский «Сокол» и петербургское «Динамо». Первому построили современную «Платинум Арену» к зимней Универсиаде – 2019. И есть большой интерес болельщиков. А динамовцы Северной столицы также постоянно собирают аншлаг у себя во дворце «Юбилейный», и это при высокой популярности в Питере одного из лидеров российского хоккея — СКА.

— Есть тюменский «Рубин» из крутого хоккейного региона с мощными спонсорами, но проблемами со стадионом, который небольшой по меркам КХЛ, — рассказал Квартальнов. — А вот у «Сокола» есть и арена, и интерес болельщиков. Главное, чтобы был интерес спонсоров, руководства. Понятно, что не так просто войти в КХЛ. Ты не можешь одним щелчком подготовиться к этому. Но был бы рад увидеть там Красноярск. А про питерское «Динамо» еще по временам, когда сам играл в хоккей, помню, что это очень популярный клуб с постоянно заполненными трибунами. Значит, здорово работает их маркетинг, раз люди ходят на стадион при наличии в городе СКА. Было бы здорово увидеть питерское дерби в КХЛ.

Состав участников следующего сезона КХЛ должен определиться в конце марта 2023 года.