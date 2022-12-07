Всплывает «Амур»: хабаровский клуб рвется в плей-офф КХЛ

Регулярный чемпионат КХЛ подходит к единственной в сезоне паузе. Все команды уже сыграли больше половины матчей, а интрига по-прежнему закручена до предела. Главным событием последних недель стал подъем в первую восьмерку Восточной конференции хабаровского «Амура». Таким образом, впервые в истории чемпионата оба дальневосточных клуба могут выйти в плей-офф, так как сейчас на пятом месте Востока идет владивостокский «Адмирал». Кроме того, в казанском «Ак Барсе» произошли перестановки в тренерском штабе. Пост главного тренера покинул Олег Знарок. Его сменил помогавший ему Юрий Бабенко. Эта отставка ожидалась с середины осени, когда клуб из столицы Татарстана очутился на грани вылета из зоны плей-офф.

Амурские волны

Всего два раза в истории КХЛ хабаровский «Амур» выходил в плей-офф. Впервые это произошло в сезоне-2011/12, когда главным тренером «Амура» был финн Ханну Йортика. В следующий раз «тигры» закончили регулярный чемпионат в первой восьмерке Востока в сезоне-2017/18 под руководством Андрея Мартемьянова. В этом году хабаровчан возглавил Вадим Епанчинцев, ранее отметившийся работой в КХЛ с московским «Спартаком». Именно при нем в 2018 году красно-белые впервые после долгого перерыва попали в плей-офф.

В дальнейшем 46-летний специалист работал в Высшей хоккейной лиге (ВХЛ) с ханты-мансийской «Югрой», с которой в 2021 году выиграл Кубок Петрова. Изначально мало кто ставил на «Амур» как команду, претендующую на успех в этом сезоне. И старт в регулярном чемпионате это подтвердил.

Но уже по ходу осени команда играла всё лучше, даже при том, что обладала не самыми выдающимися исполнителями. Епанчинцев пытается ставить «Амуру» комбинационный хоккей при далеком от идеального составе.

Клуб в межсезонье сделал несколько удачных селекционных ходов. Он арендовал у ярославского «Локомотива» молодого нападающего Ярослава Лихачева. Признанный в прошлом сезоне самым ценным игроком Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) серебряный призер юниорского чемпионата мира – 2019 сумел в Хабаровске сразу раскрыться на уровне КХЛ. В текущей регулярке 21-летний форвард по системе «гол+пас» набрал 16 (10+6) очков в 28 матчах.

В октябре «Амур» совершил еще одну удачную аренду, взяв у магнитогорского «Металлурга» нападающего Никиту Гребенкина. Пока 19-летний хоккеист не так результативен, как Лихачев, но благодаря ему команда набрала несколько важных очков. Играют на пределе своих возможностей и более опытные хоккеисты. Особенно выделяется вратарь Евгений Аликин. Недавно он побил рекорд «Амура» по числу матчей в КХЛ без пропущенных голов — 17.

По данным СМИ, 28-летнего вратаря пытается приобрести омский «Авангард». Между тем, одержав три победы подряд в последних матчах «Амур» поднялся на восьмое место и вошел в зону плей-офф. Он опережает, соответственно, на одно и три очка своих ближайших преследователей — астанинский «Барыс» и челябинский «Трактор». При этом сыграли хабаровчане на три матча меньше, чем казахстанский и уральский клубы.

«Амур» может укрепить свои позиции по ходу двух ближайших домашних дальневосточных дерби с «Адмиралом». Примечательно, что с точки зрения качества игры хабаровчане нравятся экспертам больше, чем более успешный, но жестко схематичный владивостокский клуб. Делающий ставку на силовой и прагматичный хоккей главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев держит команду в районе четвертого-пятого места на Востоке с отрывом около 10 очков от границы плей-офф.

— Епанчинцев сам был очень техничным и умным игроков — и сейчас требует играть в такой же хоккей своих подопечных, — поделился мнением с «Известиями» бывший вратарь сборной России Александр Пашков. — Он старается раскрепостить хоккеистов, чтобы не боялись держать шайбу, играть через пас и искать неординарные решения на льду. В этом смысле «Амур» мне нравится больше схематичного «Адмирала». Не говоря уже про то, как раскрывается в этом сезоне в Хабаровске молодежь в лице Лихачева и Гребенкина. Надеюсь, они пройдут в плей-офф и порадуют нас там интересным хоккеем.

Звезды «Ак Барса» не сошлись

За последние полгода казанский клуб стал рекордсменом КХЛ по числу информационных поводов. В основном с негативным оттенком. Еще в межсезонье вызывала вопроса селекция клуба, сделавшего ставку на приобретение таких звезд, как Александр Радулов, Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов, Станислав Галиев, Кирилл Семенов, Динар Хафизуллин, а также возвращение в свои ряды защитника Василия Токранова и подписание не очень успешно выступавшего в последние годы Максима Чудинова.

Еще большей загадкой был приход на пост главного тренера Олега Знарка. Самый титулованный тренер страны после триумфа на Олимпиаде-2018 со сборной России не добивался больших успехов. И не было ясно, сумеет ли звездный состав и тренерский штаб сработаться. Вызывало опасения и то, что впервые в тренерской карьере Знарок работал без своего многолетнего ассистента Харийса Витолиньша, считавшегося равнозначной главному тренеру фигурой за все 13 лет совместной работы.

На пост советника исполнительного директора по хоккейным операциям назначили Зинэтулу Билялетдинова. Самый успешный тренер в истории «Ак Барса», с которым казанцы взяли три Кубка Гагарина, был без работы с 2019 года, когда клуб не стал с ним продлевать контракт. И особо не рвался назад к тренерской работе. Существовал риск, что Билялетдинова держат в запасе, чтобы поставить его на место Знарка в случае неудач последнего. Но Зинэтула Хайдарович всяческий открещивался от этой перспективе. По данным «Известий», он действительно не намерен пока возвращаться к постоянной тренерской практике, поэтому даже не собирался идти на живое место.

Дела у казанской команды не шли с самого начала сезона. Из позитивного вспоминается разве что яркий выездной разгром действующего обладателя Кубка Гагарина московского ЦСКА (6:1) в начале сентября. В остальном дела шли совсем не хорошо. В октябре была серия из шести поражений подряд, а также одна победа в 10 матчей. Уже тогда активно шли слухи об отставке Знарка.

Был эпизод с выводом из состава на один матч Радулова, который ответил громким интервью, в котором призвал не делать виноватым кого-то одного. В ноябре из состава вывели ведущего форварда Александра Бурмистрова.

Тем не менее с конца ноября ситуация начала успокаиваться. Если до этого «Ак Барс» был на грани вылета из зоны плей-офф, то затем он одержал три победы в четырех матчах. Последняя из них состоялась дома над ярославским «Локомотивом» (3:2) 2 декабря.

И спустя несколько часов внезапно клуб объявил о том, что удовлетворил просьбу Знарка об отставке. Хотя сразу после игры на пресс-конференции по поведению Олега Валерьевича было не сказать, что он собрался уходить. Исполняющим обязанности главного тренера назначили помощника Знарка Юрия Бабенко.

Специалист в качестве игрока дважды выигрывал Кубок Гагарина в составе московского «Динамо» (2012, 2013) под руководством Знарка, причем во втором случае был капитаном команды. Как тренер он ассистировал Валерию Брагину в молодежной сборной России и Владимиру Крикунову в «Динамо». А в прошлом сезоне впервые попробовал себя в качестве главного, работая с подольским «Витязем». В «Ак Барсе» он должен был заменить Знарку Витолиньша.

Клуб объявил, что с новым главным тренером определится до конца декабря. И не исключил, что им станет на постоянной основе Бабенко. А пока одним из его ассистентов стал Билялетдинов. Который уверяет, что готов помогать, пока от него этого требуют, но не стремится возглавить команду, поскольку уже «понравилось бездельничать». В первой игре при новом тренерском штабе в овертайме было обыграно московское «Динамо» (3:2).

— Изначально было понятно, что будет непросто добиться успеха с нынешним составом «Ак Барса», — заявил «Известиям» двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников. — И дело не в мастерстве игроков. Все они отличные хоккеисты, но кто-то же должен выполнять черновую работу, а таких сейчас в Казани немного. Ну и странно, что Знарка убрали в момент, когда вроде результаты хоть как-то стали улучшаться. При этом не назначили постоянного главного тренера. Ощущение, что в клубе вообще не продумывали, как искать замену. Очень странные метание руководства. Особенно удивительно, что это происходит в «Ак Барсе», где всегда отличались взвешенным кадровым подходом и редко шарахались из стороны в сторону.

На перерыв регулярный чемпионат уйдет после 8 декабря. Пауза будет связана сначала с Матчем звезд КХЛ, который пройдет в выходные в Челябинске, а затем с турниром сборных на Кубок Первого канала, который состоится на следующей неделе. Возобновится сезон 19 декабря. И не будет прерываться до самого конца. Завершится регулярка 26 февраля, а плей-офф может растянуться до 30 апреля.