«Не собираемся просто поучаствовать в плей-офф»

Проходящий в эти выходные в Челябинске Матч звезд КХЛ стал первым в карьере для центрального нападающего Алексея Кручинина. Игрок, который отметился несколькими матчами за сборную России в период выступлений в челябинском «Тракторе», в последние годы был не очень востребован на уровне КХЛ, но сейчас проводит в этой лиге один из лучших своих сезонов.

Он один из лидеров нижегородского «Торпедо», главного открытия сезона. После прихода на пост главного тренера команды легендарного в прошлом хоккеиста Игоря Ларионова волжане демонстрируют яркий атакующий хоккей и сейчас идут на четвертом месте в Западной конференции регулярного чемпионата КХЛ.

В интервью «Известиям» Кручинин поделился впечатлениями от Матча звезд, рассказал, как изменились его игровые функции с приходом в «Торпедо», а также прокомментировал возможный переход КХЛ на перекрестную систему плей-офф.

— У вас в карьере уже были игры за сборную, выступление в составе СКА в одном звене с Павлом Дацюком, а на Матч звезд впервые попадаете в 31 год. Какие эмоции от первого дня этого мероприятия?

— Эмоции классные. Я бы сказал, потрясающие. Энергетика здесь сумасшедшая. Поэтому кайфую каждую секунду. Было всё весело, интересно.

— Ваша команда дивизиона Боброва победила дивизион Тарасова в полуфинале (9:7), вы забросили три шайбы. Есть какой-то спортивный интерес в таких шоу?

— Я думаю, здесь момент больше развлекательный. Мы получаем удовольствие. Это главное. Не сказал бы, что пацаны хотят любой ценой здесь победить.

— Символично было впервые оказаться на Матче звезд именно в Челябинске, где вы в первое пришествие в «Трактор» (2014-2018 годы) по сути сделали себе имя?

— Да вообще приятно было вернуться в город. Я здесь давно не был, с тех времен уже лет пять, с короткого второго пришествия в «Трактор» уже года три прошло. У меня мелкому было тогда только два года, сейчас сыну исполнилось уже пять. Рад, что Челябинск хорошеет. И было приятно увидеться с многими знакомыми.

— Сборную вашего дивизиона тренирует Роман Ротенберг. Как вам он в этом качестве?

— Отличный тренер.

— Когда вы играли в СКА (2018-2019 годы) он был только менеджером клуба. Как-то участвовал Роман Борисович в тренировках?

— Он был всегда рядом с командой. Поэтому, конечно, участвовал.

— Удивились, когда он в прошлом сезоне стал главным тренером и вообще стал появляться на тренерской скамейке СКА?

— Да нет, не удивился. Чего удивляться?

— Все-таки он раньше был на менеджерских должностях и не тренировал.

— Да, раньше так было. Но всякое бывает в жизни и в хоккее. Поэтому не особо удивился.

— В связи с вашей успешной игрой в нынешнем сезоне КХЛ и высокой результативностью на Матче звезд Роман Ротенберг не приглашал вернуться в СКА?

— Что за провокации? (Смеется.) Нет-нет. Мы здесь не говорим о серьезных делах. Мы здесь только получаем удовольствие.

— Недавно «Торпедо» выиграло очень непростой выездной матч у одного из лидеров регулярного чемпионата ЦСКА (4:2), хотя ранее такие соперники вам были не по зубам. За счет чего в этот раз преуспели?

— Не знаю. За счет характера, наверно. За счет хорошей игры нашего вратаря Ивана Кульбакова. И за счет того, что не останавливались, шли вперед и пытались переломить ситуацию, когда тяжело было с голами.

— Эта победа была нетипичной для нынешнего «Торпедо», когда по сути удалось в первую очередь перетерпеть соперника, а не переиграть в обоюдоострый хоккей, как того требует Игорь Ларионов.

— Тут надо понимать, что, к примеру, дома с тем же ЦСКА в ноябре у нас была игра, где мы создали кучу моментов, но не забивали с них. Поэтому проиграли 0:4, хотя матч был небезнадежный для нас. А в последнем матче наоборот у нас было не так много моментов, но мы были эффективны в их реализации. За счет этого и, повторюсь, хорошей игры вратаря победили.

— До этого матча «Торпедо» не удавалось обыгрывать ЦСКА и СКА в нынешнем сезоне. Важно было преодолеть эту тенденцию именно с одной из этих команд?

— Конечно. Во-первых, это была для нас крайняя игра перед паузой. Надо было в хорошем настроении уйти на перерыв. Во-вторых, победить ЦСКА на выезде — это дорогого стоит. Для нашей молодой команды и для уверенности в себе это было очень важно.

— Когда вы в начале сезона регулярно побеждали и ярко играли, это можно было списать на свежие эмоции от перестройки команды, стиля тренировок, с которым многие ранее не сталкивались. Но к зиме эффект новизны должен был улетучиться, а «Торпедо» всё равно уверенно набирает очки и держится вверху таблицы.

— Понятное дело, что теперь всё это не шутки. Если поначалу над нами смеялись и всякое говорили (и говорят), но мы на это не обращали внимание, то сейчас на нас настраиваются более серьезно. Мы знали тогда и знаем сейчас, что можем играть хорошо. То, что на нас настраиваются, — это хорошо. Чем конкурентнее игры, тем команда быстрее будет расти.

— Уже привыкли к нынешнему плотному календарю КХЛ без ноябрьской паузы на Кубок Карьяла, которая была в предыдущие сезоны?

— Сам график, в целом, не такая большая проблема. В первую очередь, немножко тяжеловато это для меня лично, потому что я никогда не играл так много. И в плане игрового времени, и такого количества игр. Не было у меня такого объема работы и ответственности в команде. Для меня это всё немножко новое. Приходится адаптироваться. Не совсем есть время залечить какие-то микротравмы и болячки. Это единственный неприятный и сложный фактор. А в остальном в любом случае всегда интересно играть. Чем больше игр, тем лучше.

— Вы даже в свои лучшие сезоны в «Тракторе» не играли столько, сколько сейчас? Когда при Анваре Гатиятулине вы с Челябинском доходили до финала конференции и вызывались в сборную России, казалось, что игровым временем вас не обделяли.

— В «Тракторе» я был крайним нападающим. И не играл на таких первых ролях, как сейчас в «Торпедо». В Челябинске я, например, не играл в меньшинстве. А сейчас в Нижнем Новгороде совершенно другая ответственность. И вбрасывание, и надо как центральному нападающему делать большой объем работы в обороне. Я в центре не играл больше 11 лет. Для меня это всё новое, поэтому есть куча вещей, на которые надо обращать внимание и отрабатывать.

— Сейчас самый счастливый момент в вашей карьере?

— Надеюсь, самые счастливые моменты будут чуть попозже. Но в целом так всё происходит, что круто. Мне всё нравится.

— Сильно тяжело добиваться результата атакующим хоккеем, когда многие соперники закрываются в играх с вами?

— Мы не обращаем внимания на то, как против нас играют. Мы обращаем внимание на свою игру. Самое главное, это как мы можем быстро адаптироваться и находить ключи к оборонительным командам. Если будем зацикливаться, как против нас играют... Повторюсь, чем конкурентнее игры, тем быстрее мы будем расти.

— Можем мы ожидать, что «Торпедо» и в плей-офф также ярко и успешно себя проявит?

— У нас нет в планах просто выйти в плей-офф и закончить сезон, вылетев в первом раунде. Но пока не надо так далеко заглядывать. Впереди еще 29 игр регулярного чемпионата. Сначала их надо доиграть. А там уже в любом случае в плей-офф будем играть только на победу. Не собираемся там просто поучаствовать.

— На днях собрание руководителей клубов КХЛ обсуждало возможность изменения формата плей-офф на следующий сезон. Возможно, его сделают перекрестным, когда клубы Западной конференции могут встретиться с клубами Восточной конференции до финала. Вам как эта идея?

— Я за любой кипиш. Прикольно. Почему нет? Интересно было бы в перекрестный плей-офф сыграть.

— Вам ведь тогда светят длинные перелеты, особенно, если попадете на владивостокский «Адмирал» или хабаровский «Амур».

— Ну а как еще? Если эти команды играют в лиге, и ты на них попадешь, то что делать? Надо лететь к ним.

— Но при нынешнем формате вы с ними не встретитесь раньше финала.

— Тут, как говорится, волков бояться — в лес не ходить.