«В «Торпедо» нет такого, что ругают за ошибку и сажают в запас»

Одна из главных интриг предстоящего сезона КХЛ — выступление нижегородского «Торпедо», главным тренером которого весной стал Игорь Ларионов. Для легендарного хоккеиста, двукратного олимпийского чемпиона и трехкратного обладателя Кубка Стэнли это первый опыт руководства клубной командой. Как и в бытность наставником молодежной сборной России, 61-летний специалист объявил о желании поставить редкий для современного отечественного хоккея комбинационный стиль игры, в который он сам играл в свои звездные годы за сборную СССР и в НХЛ.

Отчасти это уже подтверждается в межсезонье, где «Торпедо» выдает крайне результативные матчи. Например, 22 августа оно сыграло 6:6 в основное время и в овертайме с московским «Динамо», победив по итогам серии буллитов (7:6). Главным атакующим звеном пока наигрывается тройка Николай Коваленко — Алексей Кручинин — Сергей Гончарук.

Коваленко и Кручинин пришли в это межсезонье. Алексей Кручинин хорошо известен по выступлению за челябинский «Трактор» в 2014–2018 годах, с которым в 2018-м сенсационно дошел до финала Восточной конференции плей-офф КХЛ и несколько раз попадал в сборную России на этапы Евротура и в расширенный список перед чемпионатом мира.

После успеха с челябинцами центральный нападающий перешел в СКА, где в условиях постоянной ротации состава продержался только сезон, после чего было неудачное возвращение в «Трактор», короткое пребывание в уфимском «Салавате Юлаеве» и китайском «Куньлуне», а сезон-2020/21 Алексей и вовсе провел в ВХЛ за петербургское «Динамо», вернувшись в КХЛ лишь год назад, когда подписал контракт с новосибирской «Сибирью». В интервью «Известиям» Кручинин рассказал о работе с Ларионовым, стиле игры «Торпедо» и целях на сезон.

— Насколько уже привыкли работать с Игорем Ларионовым? Увидели для себя что-то новое в его тренировках, его тактике?

— Всё новое, наверное. Такого подхода во всей своей карьере я не видел. Чему нас обучают, что от нас хотят видеть, такого еще не было у меня. Всё это очень интересно и нереально. В команде всем повезло, что есть такой опыт.

— Можете конкретизировать, чего не видели раньше?

— Во-первых, абсолютно вся игра должна строиться через короткие быстрые передачи. От нас хотят, чтобы мы не боялись ошибаться. Есть еще тактические нюансы, которые в других командах запрещены, а у нас, наоборот, приветствуются. Всех секретов не буду раскрывать. Но очень много вещей необычных для нас.

— То, что много забиваете и пропускаете голов в предсезонку, как в матче с «Динамо, — следствие этих требований?

— Наверное, это то, что наш тренерский штаб хочет видеть. Я читал одно из высказываний главного тренера: нам неинтересно играть на 1:0, нам интересно играть 6:6, 7:6. Нам интересно забивать голы, но в то же время плюс к этому надо найти золотую середину, чтобы выигрывать, поскольку просто за красивую игру очков в таблицу давать не будут. У нас молодой коллектив, мы продолжаем учиться. Тот же матч с «Динамо» стал для нас отличным уроком, что в этой лиге, когда ты ведешь 6:3, никто не сдается и надо продолжать играть.

— Можно ли говорить, что ваш стиль теперь будет неизменным, включая игры против таких команд, как СКА, ЦСКА, «Металлург», «Ак Барс»?

— Далеко ходить не надо. Магнитогорск же в прошлом сезоне выбрал такую же модель хоккея. Можно говорить об исполнителях, но, как показывает практика, наши исполнители могут забрасывать по шесть шайб и «Трактору», и «Динамо». Поэтому почему нет. Мы верим в наших ребят, они растут. Наверно, такой хоккей всё равно интереснее смотреть. Не могу говорить за другие команды, но здесь в «Торпедо» выбрали такую стратегию. Нам она нравится. И нам с этим очень повезло, я считаю.

— Кто из предыдущих тренеров был наиболее близок к тому, что требует от вас Ларионов?

— Как сказать… Тренерство — это не только тактика. Помимо этого есть общение с коллективом, связь… Много нюансов. В плане общения с коллективом был похож Анвар Рафилович Гатиятулин в Челябинске. В плане тактики, наверное, нравилось, как в «Динамо» (Санкт-Петербург) Эдуард Константинович Занковец с нами работал. Похожие вещи требовал от ребят. А если всё в общем, то всё по-другому.

— Вы сказали про отношение тренерского штаба к коллективу. В чем выражается? В демократичности? Что на вас не кричат при ошибках?

— Не то что не кричат, нам подсказывают. Опять же молодой коллектив у нас. Очень часто бывает, когда игроки замыкаются, когда ругают за ошибку и сажают в запас. В «Торпедо» нет такого. Здесь нам просто подсказывают, и мы продолжаем играть. Ребята не боятся играть и в следующий раз уже не делают ошибок. Тренеры дают им эту уверенность. Это не демократия, а рабочий момент. Нас именно обучают играть в хоккей.

— Насколько тяжело с такой тактикой будет попасть в плей-офф? Ведь будет много команд, которые станут играть «в откат» и пытаться вас ловить на контратаках.

— Будут ловить при ошибках, и мы будем их ловить. Это игра. От матча к матчу мы будем учиться. Прибавлять. У нас была с «Сибирью» такая игра, когда они встали на синей линии, подловили нас, забили голы. Мы почти до конца играли и держали их в напряжении, но отыграться не смогли. Однако учимся, растем. Потенциал у наших ребят большой. С каждой игрой мы будем становиться увереннее, набираться опыта в деталях. Доверяем тренерскому штабу и верим, что с таким хоккеем можем решать задачи.

— Как вам ваше звено с Коваленко и Гончаруком?

— Хорошее звено. Хорошие ребята, быстрые, техничные. Мы уже всю предсезонку вместе играем. Всё равно какое-то понимание есть. Очень нравится всё.

— Ощущаете, что с облегчением вздохнули после всех сложностей в карьере, которые начались после СКА?

— Я даже не знаю. Не обращаю уже на такое внимание. Да и не сказал бы, что после СКА у меня был один негатив, даже когда ненадолго удерживался во второй приход в «Трактор» и в Уфе, а потом выпал из КХЛ, проведя год в Высшей хоккейной лиге. Не бывает плохого или хорошего опыта. В любом случае это был полезный опыт. Было полезно вернуться в вышку. Там были отличные команда и тренерский штаб. Мы дошли в плей-офф до полуфинала. Было интересно играть — даже в том сезоне многому научился. В прошлом сезоне в «Сибири» были у меня непростые ситуации, я часто не попадал в состав, но тоже тренировался, чему-то учился. Каждый год продолжаю учиться, несмотря на возраст. Взрослею, но мне по-прежнему нравится открывать что-то новое в хоккее.

— Некоторые игроки КХЛ этим летом открыто говорят о недостатке инвентаря из-за санкций, у кого-то две клюшки. Вы с этим уже столкнулись?

— Я пока со складом не работал (смеется). У меня, слава богу, есть еще свои запасные клюшки. Знаю, что еще есть пара коньков. В остальном мне другая форма не нужна.

— Это вы такой запасливый?

— Нет. Мне так повезло, что все три мои предыдущие команды были с синими майками. Поэтому у меня нет проблем. Я могу играть в своих трусах, в тех же шлемах. Мне повезло (улыбается).

— Следите за тем, как в КХЛ решают, каким будет новый плей-офф, стандартным или перекрестным? Есть мнение на эту тему?

— Нам было бы интересно выйти в плей-офф, а там уже что назначат. Идем от игры к игре. Нельзя думать о плей-офф, какой нам удобен, когда у тебя до него еще 68 матчей. Будем играть и делать, что нам скажет КХЛ.