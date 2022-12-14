«Сегодня приезд к нам качественных легионеров под большим вопросом»

Министерство спорта России по предложению ФХР ужесточило лимит на легионеров в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) — с 1 августа 2023 года клубы смогут заявлять на матч не более трех иностранцев (сейчас — пять).

Возможно, ждут лигу и другие реформы. На днях собрание руководителей клубов КХЛ обсуждало изменение системы начисления очков и формата плей-офф на следующий сезон. С 2018 года в регулярном чемпионате за победу в основное время, овертайме и серии буллитов команда получает два очка, за поражение в основное время ноль, за поражение в овертайме или серии буллитов одно. Ранее за выигрыш в основное время вручалось три очка, в остальных случаях — два. Обсуждается вариант возвращения к старой системе.

Сетка плей-офф со второго сезона КХЛ (2009/2010) делится по географическому принципу, когда в одной части играют лучшие восемь команд Западной конференции, в другой — Восточной. Встретиться команды из разных конференций могут только в финале Кубка Гагарина. Теперь рассматривается возможность с сезона-2023/2024 ввести перекрестный плей-офф, когда клубы из разных конференций смогут пересечься раньше.

Вопросы с плей-офф и очковой системой еще будут обсуждаться советом директоров лиги. Свое мнение об этих предложениях и ужесточении лимита на легионеров в интервью «Известиям» высказал исполнительный директор ХК СКА (Санкт-Петербург) Андрей Точицкий.

— Какая система начисления очков больше по душе вашему клубу?

— Мы за двухочковую систему, которая действует сейчас. Считаем ее наиболее эффективной и отвечающей требованиям развития игроков. Если посмотреть нынешнюю турнирную таблицу, то можно видеть ее плотность и напряженность.

— По СКА этого не скажешь. Лидируете с серьезным отрывом, даже с учетом того, что сыграли на два-три матча больше ближайших преследователей.



— Все равно готов повторить то, что сказал. Мы вроде как сейчас намного выше, но есть шансы догнать нас у тех, кто этого хочет. Есть возможности. Потому что нынешняя система позволяет не создавать отрыв, как это было ранее, при трехочковой системе. Тогда уже задолго до окончания чемпионата были очевидны явные лидеры и очевидные аутсайдеры. Это сказывалось на ходе регулярки — отдельно взятые матчи были не столь напряжённые, не столь содержательные. А сейчас каждый матч интересен. Посмотрите, сколько игр заканчивается овертаймами.



— Считаете, это связано с двухочковой системой, а не, к примеру, с потолком зарплат?



— Это всё в комплексе. Понятно, что и потолок зарплат влияет, и подготовка игроков, и работа тренеров. Двухочковая система не дает большого разрыва в таблице. У каждой команды есть стремление быть выше. И каждый игрок, выходя на матч, настроен на победу.



— Аргумент противников текущей системы — размывается цена побед и поражений в основное время.



— Не согласен с этим. Выходя на лед, мы не думаем, выиграть в овертайме, по буллитам или в основное время. Естественно, мы все стремимся к победе в основное время. И все для этого делаем. Игроки, тренерский штаб делают все, чтобы показать результат и достичь победы. Бывает по-разному, но победа есть победа. А победа в овертайме бывает еще более зрелищной, чем в основное время, дает больше пользы. В целом мы не думаем только о себе. Мы думаем о том, что при двухочковой системе в целом хоккей становится сильнее. Потому что конкуренция при ней выше.



— А что скажете по системе плей-офф?

— Предлагается сыграть через перекрестный плей-офф. По большому счету — почему нет? Это интересная история. Попробовать новую формулу, чтобы с определенного времени «Запад» с «Востоком» могли играть друг против друга не только в финальной серии.



— С точки зрения логистики это не усложнит жизнь клубам, которым придется летать на дальние расстояния?



— Это непростой вопрос. Его нельзя не учитывать. Но порой не бывает идеальной конструкции. А если смотреть на предлагаемую систему в целом, то она интересна, перспективна.

— Как СКА отреагировал на новость от Минспорта о сокращении лимита до трех легионеров?

— Предельно позитивно. Своевременное, разумное решение. Нормальное и приемлемое. У нас в клубе легионеров сейчас по сути нет. Только Дима Яшкин. И то лишь из-за того, что заигран за сборную Чехии. Так-то он русскоговорящий парень из Омска. Сейчас ситуация такая, что приезд легионеров качественного уровня к нам под большой вопросом. Поэтому нет никаких проблем, что их будет трое в каждом клубе. Ни для нашего клуба, ни для всех остальных.

— Смысл тогда ограничивать, если все происходит естественным путем, так как топовые легионеры все равно к нам почти не едут?

— К сожалению, ряд клубов у нас комплектуются таким способом, что если есть пять легионерских мест, то все пять они стремятся заполнить. Не буду все остальные аспекты освещать, но такая ситуация есть. Поэтому не вижу ничего плохого, что этот вопрос сейчас решен со стороны Минспорта. Это сделано своевременно.

Мы в СКА не первый год комплектуемся талантливыми молодыми ребятами. А кто он, россиянин или легионер, было вторично. Поэтому, когда, к примеру, на вратарской позиции Микко Коскинен выигрывал конкуренцию у Игоря Шестеркина, мы его и ставили. Потом Игорь выиграл конкуренцию — мы ставили его.

— Если экономическая и политическая ситуации в ближайшие годы изменятся, появится возможность завозить качественных легионеров — стоит ли тогда пересматривать это новое положение?



— Надо жить сегодняшним днем. Сегодняшние реалии такое, какие есть. Мы в них с удовольствием работаем. Развиваем наших игроков, и это очень важное дело, благородное, правильное. Наших российских игроков великое множество. Много хороших игроков. Нам надо развивать их, наших тренеров, менеджеров, повышать их квалификацию. Чтобы они могли качественно и профессионально готовить наших хоккеистов. В этом нет ничего плохого — только хорошее.