Сдержали словом: почему Жамнов остался во главе национальной команды

Федерация хоккея России продлила контракт с главным тренером национальной сборной Алексеем Жамновым. При нем наша команда заняла второе место на Олимпиаде-2022 в Пекине. Однако пока работы у специалиста будет совсем немного. В этом году сборная соберется лишь однажды — в декабре на традиционном Кубке Первого канала. При этом параллельно ФХР создает сборную молодых звезд России — по сути, она станет альтернативой национальной команде. Зачем это нужно и почему в российском хоккее сохраняется фактическое двоевластие — в материале «Известий».

Еще год Жамнова

Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк 23 июля заявил журналистам, что главный тренер сборной Алексей Жамнов продолжит работу с национальной командой.

— Контракт уже подписан на год, — заявил Владислав Третьяк. — Мы Жамнову обещали, что в случае успеха на Олимпийских играх он продолжит. Свое обещание мы выполнили. Жамнов будет вести большую работу — ездить по стране, лекции читать, смотреть молодых. Как старший тренер он должен быть в курсе всех дел в нашем хоккейном хозяйстве. Состав в декабре соберем из сильнейших.

Предыдущий контракт Жамнова с ФХР был рассчитан до июня 2022 года. Он включал в себя работу на Олимпиаде в Пекине и чемпионате мира в Финляндии. Но, как известно, ИИХФ отстранила Россию от участия в ЧМ по политическим причинам.

Сдержали словом Главный тренер сборной России Алексей Жамнов и игроки сборной России Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Жамнов стал главным тренером сборной осенью 2021 года. В сентябре, после поражения России в четвертьфинале ЧМ-2021 в Риге, над главой штаба национальной команды Романом Ротенбергом и главным тренером Валерием Брагиным сгустились тучи. Несколько групп влияния в российском хоккее объединились, дабы перехватить управление Федерацией хоккея. Разгоревшаяся борьба потребовала от ФХР незамедлительных действий — нужен был новый кандидат.

В сентябре, во время конгресса ИИХФ в Санкт-Петербурге, Третьяк и Ротенберг назвали нового человека на смену Валерию Брагину. Им стал Олег Знарок, приводивший сборную к победе на ОИ-2018 и ЧМ-2014. При этом все предыдущие трения между этим тренером и руководителями федерации к тому моменту были улажены. Однако оппоненты не соглашались с таким вариантом — им нужен был свой кандидат.

Чтобы уладить ситуацию, председатель правления ФХР Аркадий Ротенберг собрал экспертный совет. В числе кандидатов, помимо Знарка, были предложены тренер-дебютант из ЦСКА, знаменитый в прошлом игрок Сергей Федоров и бывший тренер армейцев Игорь Никитин. Этих кандидатов совет также отверг и в итоге поддержал назначение Алексея Жамнова. Это казалось компромиссом — получилось, что ФХР фактически пошла на уступки.

Штабные дела

Жамнов собрал свой штаб. В него вошли Сергей Федоров, главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов и Сергей Гончар — бывший игрок НХЛ, некоторое время работавший видеотренером «Питтсбурга». Менеджером сборной стал двукратный чемпион мира Илья Ковальчук. Советниками сборной — президент ЦСКА Игорь Есмантович и один из многочисленных вице-президентов КХЛ, Валерий Каменский.

Многообещающие изменения не обеспечили выполнение главной задачи. Сборная России, являясь фаворитом Игр в Пекине, не смогла подтвердить статус олимпийских чемпионов. Команду сопровождали имиджевые и организационные провалы. Возникли вопросы и к тактике — по информации «Известий», за нее отвечал Гончар, однако игра нашей сборной строилась исключительно от защиты, поражала простотой и скудностью импровизации в атаке.

Сдержали словом Главный тренер сборной России (команда ОКР) Алексей Жамнов (справа) и тренер сборной Алексей Кудашов и Сергей Гончар (слева направо) на XXIV зимних Олимпийских играх – 2022 Фото: РИА Новости/Алексей Филиппов

Даже с таким багажом удалось дойти до финала. В четвертьфинале Россия с трудом одолела датчан (3:1), в полуфинале — шведов (2:1 Б), но в решающей игре уступила финнам. По данным «Известий», большинство игроков сборной остались недовольны работой штаба, в частности Гончара, так как выбранная тактика не соответствовала атакующим возможностям хоккеистов сборной.

Поиск аналогов

После начала спецоперации на Украине ИИХФ отстранила нашу страну от ЧМ-2022. А в хоккейном мире России всё еще сохраняется двоевластие . С одной стороны, ФХР осталась под контролем Аркадия Ротенберга и Владислава Третьяка, который 19 мая был единогласно выбран на следующий срок. С другой — их оппоненты сохраняют контроль над национальной сборной.

Какой Жамнов главный тренер — неясно до сих пор. Он не оканчивал ВШТ и до приглашения на пост рулевого сборной никогда им не работал. Всю работу по оперативному управлению в сборной он делегировал своим помощникам. Во время майских матчей с Белоруссией командой руководил главный тренер молодежки Сергей Зубов, так как Жамнов посчитал бессмысленной работу со сборной при отсутствии чемпионата мира.

В итоге Владислав Третьяк всё же не нарушил свое обещание продлить с Жамновым контракт в случае завоевания медалей Олимпиады. Но одновременно первый вице-президент ФХР Роман Ротенберг в июньском эфире «Матч ТВ» заявил о создании новой команды — сборной молодых звезд России.

Сдержали словом Главный тренер сборной России Алексей Жамнов Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

— Вспомним Кубок мира – 2016, там была сборная молодых звезд Северной Америки — играли Макдэвид, Маккиннон, Мэттьюс. Мы делаем аналогичный проект, чтобы наши ребята максимально развивались, были звездами внутри. Это будет отдельный пиар. Это как «Красная машина. Новая сборка», — заявил тогда Ротенберг.

По сути, речь идет о создании альтернативы национальной сборной. Именно сборная молодых звезд в течение года будет принимать участие в товарищеских матчах с Белоруссией, Казахстаном, а также клубами КХЛ.

Национальная же команда, возглавляемая Жамновым, соберется только однажды — в декабре на традиционном Кубке Первого канала. Кстати, там одним из ее соперников станет всё та же сборная молодых звезд.

— Сама ситуация, при которой ФХР управляют одни люди, а национальной сборной другие — нездоровая, — отметил в беседе с «Известиями» заслуженный тренер РФ Владимир Плющев. — Жамнов со своим штабом не выполнил главной задачи на ОИ-2022, а игра команды оставляла желать лучшего. Но, видимо, поскольку России не удалось выступить на ЧМ, было решено дать Жамнову еще один шанс. При этом хочется верить, что все, кто отвечает за наш хоккей, объединят усилия, а не будут делить власть. Когда мы вернемся на международную арену, нам нужно будет сходу показать результат, а врозь мы ни к чему не придем.

Отметим, что, по словам Владислава Третьяка, сборная может вернуться на международную арену в любой момент.