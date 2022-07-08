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Трое в драфте: кого из россиян клубы НХЛ выбрали в первом раунде

Права на наших талантливых юниоров застолбили «Анахайм», «Вашингтон» и «Миннесота»
Фото: Getty Images/Chris Tanouye
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В первом раунде драфта НХЛ североамериканские клубы выбрали трех российских хоккеистов. «Анахайм» под 10-м номером задрафтовал защитника Павла Минтюкова, «Вашингтон» под 20-м — нападающего Ивана Мирошниченко, а «Миннесота» под 24-м — форварда Данилу Юрова. Таким образом, не оправдались опасения, что клубы НХЛ проигнорируют российских хоккеистов с учетом сложной геополитической обстановки. А первым номером драфта стал герой Олимпиады-2022, словацкий вундеркинд Юрай Слафковски — он едет в «Монреаль».

Сенсация подъехала

Главным фаворитом драфта 2022 года до последнего дня считался канадский центрфорвард Шейн Райт. Нет, будущей суперзвездой уровня Коннора Макдэвида его никто не видит, но все равно по раскрученности он дает фору всем своим одногодкам. Трудно представить что творилось на душе у канадца, когда он не попал даже в тройку лучших. Шейна лишь под четвертым номером задрафтовал «Сиэтл», и по лицу Райта было понятно, что он разочарован.

Трое в драфте
Шейн Райт

Шейн Райт

Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Geoff Robins

2004 год рождения считается самым урожайным на таланты в Словаки. В итоге парни именно из этой страны стали главными на драфте. «Монреаль» под первым номером выбрал героя Олимпиады, мощного нападающего Юрая Слафковски, а «Нью-Джерси» под вторым — защитника Шимона Немеца. До этого момента выше всех в драфте НХЛ из словацких игроков забирался Мариан Габорик — 22 года назад «Миннесота» выбрала его под третьим номером. Теперь же словаки сделали победный дубль.

После того, как «Аризона» забрала третьим номером американского центрфорварда Логана Кули, в зале повисла пауза. И, наконец, четвертым номером «Сиэтл» выбрал несчастного Райта.

Минтюков раньше всех

После развязки главной интриги драфта, российские болельщики стали следить за тем, кого заберут первым из наших парней, и попадет ли кто-то из них в десятку. В преддрафтовых рейтингах защитник Павел Минтюков шел 12-м, но в итоге его задрафтовали под 10-м номером — это сделал «Анахайм». Серьезное доверие к защитнику, который играет в «Сагино» из юниорской лиги Онтарио. Вряд ли стоит ожидать его дебюта в НХЛ в следующем сезоне — скорее всего, еще год Минтюков проведет в своем нынешнем клубе.

Такой высокий выбор россиянина радует, с учетом опасений, что из-за политической ситуации команды НХЛ откажутся от ставки на наших соотечественников.

— НХЛ — организация, которая не особо подчиняется правительственным организациям, — подчеркнул «Известиям» бывший тренер сборной России Владимир Плющев. — Это чисто коммерческий проект, за которым стоят очень серьезные в финансовом плане люди. Чтобы получать прибыль, им нужны хорошие игроки. Они не принимают за чистую монету всю ту информацию, которую навязывают американским обывателям. Как результат — представители клубов НХЛ не прерывали контракты с нашими агентами и скаутами, они не выгнали ни одного нашего игрока — наши ребята спокойно играют в НХЛ. Поэтому я не вижу здесь никакого лицемерия с их стороны.

Трое в драфте
Иван Мирошниченко

Иван Мирошниченко

Фото: ХК «Авангард»

Вторым среди россиян котировался Данила Юров из «Магнитки», но раньше задрафтовали форварда «Авангарда» Ивана Мирошниченко. 18-летний талант не так давно перенес тяжелую болезнь — у него была лимфома Ходжкина. После обнаружения заболевания, Иван ожидаемо упал во всех рейтингах — не было ясности, сможет ли он продолжить карьеру в большом спорте.

Впрочем, незадолго до драфта стало известно, что Иван поправляется — вот в «Вашингтоне» и решили выбрать игрока, который года полтора назад входил в топ-3 главных талантов драфта. Мирошниченко признался, что следующий сезон проведет в России, чтобы дебютировать в КХЛ и привыкнуть к взрослому футболу.

— Безумно рад попасть в «Вашингтон», здесь играет очень много российских звезд, — отметил на пресс-конференции Иван. — Готовился к драфту целый сезон. До болезни думал, что меня выберут пораньше, но в нынешних обстоятельствах, честно, даже представить не мог, что «Вашингтон» выберет меня в первом раунде. Как себя чувствую? Супер! Сначала было тяжело, последние несколько месяцев легче. Сейчас ненадолго останусь в США, а потом надо вернуться к команде в Омске. Во взрослом хоккее другие скорости, мощности, надо учиться побыстрее мыслить, переходить на другой уровень.

Юрова же под 24-м номером выбрала «Миннесота». У Данилы еще год контракта с «Магниткой», и его главная задача на предстоящий сезон — получить больше игрового времени. За два последних сезона 18-летний форвард провел в КХЛ 64 матча, но играл всего по четыре минуты за матч. Добиться большого прогресса при таком доверии сложно, но и главного тренера магнитогорцев Илью Воробьева можно понять — задачи перед командой стоят самые высокие, и им соответствует подбор опытных хоккеистов.

Трое в драфте
Данила Юров

Данила Юров

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Перспективы и у Юрова, и у Мирошниченко очень неплохие — последнего вообще называли самым талантливым игроком этого драфта. Но обоим предстоит долгий путь к тому, чтобы стать звездой.

В целом же драфт-2022 уже можно назвать самым европейским в истории: в первом раунде выбрано аж 17 игроков из Старого Света. Это рекорд НХЛ — до этого максимумом были 16 европейцев, задрафтованных 22 года назад. Тогда парней из России было аж восемь, теперь — всего три.

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