Прыжок «Ак Барса»: смогут ли подопечные Знарка взять Кубок Гагарина

Мощная селекция выделила «Ак Барс» на фоне других фаворитов хоккейного сезона — ЦСКА, магнитогорского «Металлурга», СКА, «Авангарда». Но не все эксперты готовы безоговорочно отдать Кубок Гагарина клубу из Казани — его приобретения громкие, но не такие уж однозначные. Вадим Шипачев, Вячеслав Войнов и Александр Радулов — звезды, но прошли пик карьеры. А Олег Знарок едет в Казань без своего главного ассистента Харийса Витолиньша, в тандеме с которым брал главные титулы. Чем может закончится поход «Ак Барса» за Кубком Гагарина — в материале «Известий».

Россыпь звезд

Трансферная активность «Ак Барса» поражает. Шутка ли — из «Динамо», испытывающего серьезные финансовые проблемы, пришли два самых высокооплачиваемых игрока прошлого сезона: двукратный обладатель Кубка Стэнли защитник Вячеслав Войнов и лучший бомбардир трех последних сезонов Вадим Шипачев. После шести лет скитаний за океаном в Россию вернулся Александр Радулов.

И это не все. Защиту «Ак Барса» пополнил человек-пушка Максим Чудинов, заколачивающий шайбы с центра поля. Вернулся из «Динамо» отличный по меркам КХЛ снайпер Александр Галимов. И это при том, что никуда не делись игроки, определявшие игру клуба в прошлом сезоне, — серебряный призер ОИ-2022 Дмитрий Воронков, перспективный молодой форвард Илья Сафонов, признанные мастера Дмитрий Кагарлицкий, Даниил Тарасов и Кирилл Петров, чемпион мира – 2014 Александр Бурмистров и, конечно же, суперветеран, легенда и символ клуба 41-летний Данис Зарипов.

Всё это сдобрено тренером-чемпионом Олегом Знарком, победителем ОИ-2018, чемпионом мира-2014 и трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

— Казанский клуб провел в межсезонье сверхактивную работу, — говорит бывший нападающий сборной России и ряда клубов КХЛ Денис Абдуллин, выступавший за «Ак Барс» с 2012 по 2014 год. — Многие даже вспомнили локаутный сезон. Но Олег Знарок — тот самый тренер, который не раз доказывал, что умеет работать со звездами и авторитетными хоккеистами. Его авторитета хватит на всех! Уверен, что он сможет сбалансировать подготовку, и сделать так, чтобы к концовке плей-офф команда подошла в самой оптимальной форме и боролась за главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина.

«Ак Барс» — чемпион?

Многие сравнивают селекцию казанцев с ковровой закупкой-2004. Это был единственный раз в истории, когда локаут в НХЛ длился целый сезон. И тогда за «Ак Барс» играли такие звезды как Алексей Ковалев, Илья Ковальчук, Николай Хабибулин, Алексей Житник, Дарюс Каспарайтис, Винсан Лекавалье и Дэнни Хитли.

Конечно, до звезд такой величины нынешний состав казанцев не дотягивает. Но, учитывая сегодняшний дефицит ярких хоккеистов в нашей лиге, ситуация во многом схожая. Тогда клуб из столицы Татарстана не преодолел барьер первого раунда плей-офф, уступив «Локомотиву». Есть вероятность, что ситуация может повториться. Ведь суммарная зарплатная ведомость казанцев уже почти уперлась в потолок (900 млн рублей), а в команду не взяли еще ни одного легионера.

Многие хоккейные специалисты на разделяют оптимизма а отношении «Ак Барса». И называют несколько причин.

Первое — звездный статус Шипачева и Войнова бесспорен, но он не гарантирует успех в решающей стадии Кубка Гагарина, когда идут матчи на вылет. Вячеслав за последние пять лет пропустил целых два сезона и несмотря на опыт, далек от того Войнова, который брал Кубки Стэнли с «Лос-Анджелесом». Шипачев — безусловная прима регулярного чемпионата, львиную долю очков он набирает при розыгрыше большинства. Однако за четыре года при нем «Динамо» ни разу не преодолело барьер второго раунда плей-офф, а сам капитан выглядел в кубковых баталиях блекло за исключением Кубка Гагарина – 2020, который лига вынуждена была прервать из-за пандемии коронавируса.

Далек от себя прежнего и Радулов. Сезон-2020/21 он почти полностью пропустил из-за травмы, а в прошлом набрал всего 22 (4+18) очка в 71 игре. Конечно, уровень НХЛ выше, но гарантий увидеть даже 50% от того Радулова, который когда-то разрывал в «Салавате Юлаеве» и ЦСКА, нет никаких.

Пятикратный обладатель Кубка Гагарина Данис Зарипов передумал завершать карьеру ради желания выиграть шестой кубок. Вот только сам он — лидер, скорее, для раздевалки, чем для площадки. В 41 год он уже не будет доминировать над молодежью, которая, может быть, далеко не так мастеровита, но банально быстрее.

И, наконец, фигура самого Знарка — далеко не гарантия завоевания кубка. Во-первых, тренер добивался всех своих титулов в тандеме с Харийсом Витолиньшем. Именно он был тактическим мозгом их штаба. После начала спецоперации на Украине все спортсмены из Латвии, отправляющиеся на заработки в Россию, имеют большие проблемы дома. А уж главный тренер национальной команды — сейчас Витолиньш занимает именно этот пост — совершенно точно не смог бы их избежать.

Стоит отметить и два сезона Знарка в «Спартаке». Тренер был подписан, чтобы вывести красно-белых на новый уровень: сделать из середняка фаворита. Однако оба сезона москвичи, как и раньше, не смогли преодолеть первый раунд, что не добавило Знарку плюсов в репутацию.

Указанные звезды, разве что кроме Зарипова, будут играть в ведущих пятерках. Подвинуть их оттуда в случае неудачного старта будет очень непросто — надо же будет как-то оправдывать траты. Придется ждать, пока они заиграют, что может негативно сказаться на результате, усилит давление на тренера и вызовет недовольство низов — команда переполнена громкими именами, которые бы, несомненно, играли ведущие роли в 90% клубов КХЛ.

Каждый из звезд — личность, и личность весьма своенравная. Знарок умеет договариваться со всеми, но не потерпит альтернативного лидера и мнения вразрез своему. Достаточно вспомнить, что тот же Радулов пересекался со Знарком в далеком 2015 году. Тогда сборная России провалила выступление на Кубке Первого канала, а Радулов был весьма недоволен главным тренером. Отметим и то, что после этого Александр больше не играл за сборную.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 1 сентября, а казанцы проведут первую игру 3 сентября в Москве против «Динамо».