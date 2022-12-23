УЕФА планирует ослабить санкции в отношении российского футбола

УЕФА собирается ослабить санкции в отношении российского футбола. На первом этапе предполагается ослабление только в отношении юношей и молодежи, сообщает телеканал «Известия». УЕФА планирует провести международный турнир развития для юношеских сборных в Волгограде. Санкции в отношении основной национальной команды и клубов пока останутся без изменений.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.