Система ПВО сбила беспилотник в Белгородской области

Система ПВО сбила беспилотник самолетного типа в Белгородской области. Об этом во вторник, 26 сентября, заявил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день в Грайворонском городском округе области в районе села Санково российскими средствами ПВО сбит украинский беспилотник. Предварительно, пострадавших нет.

Накануне вечером в Минобороны РФ сообщили, что было перехвачено семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. По словам губернатора, в результате атаки получил повреждения автомобиль.

В тот день также был уничтожен один украинский беспилотник над регионом примерно в 9:00. Еще два последующих ПВО России уничтожила примерно в 13:00. Позднее, примерно через полтора часа, в регионе был ликвидирован еще один вражеский БПЛА.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.