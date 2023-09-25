Система ПВО уничтожила семь беспилотников над Белгородской областью

Дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО) уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над Белгородской областью. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны РФ.

«Вечером 25 сентября пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в Telegram-канале ведомства.

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков отметил, что в результате произошедшего пострадал один автомобиль.

«По предварительным данным, пострадавших нет. Фрагментами беспилотника посекло один автомобиль. Подворовой обход продолжим в светлое время суток», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили об уничтожении украинского беспилотника в небе над Белгородской областью утром около 9:00. Еще два последующих аппарата ПВО России уничтожила около 13:00, один из БПЛА был сбит над Черным морем. Позднее, около 14:30, в регионе был ликвидирован еще один беспилотник.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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