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Украинский беспилотник уничтожен в небе над Белгородской областью

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Фото: РИА Новости/пресс-служба Минобороны РФ
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Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской областью утром 25 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что попытка атаки была пресечена около 9:00.

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Ранее в этот день в Минобороны сообщили об уничтожении четырех украинских беспилотников над акваторией Черного моря и Крымом. Кроме того, была пресечена попытка совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа над Курской и Брянской областями.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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