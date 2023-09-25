Украинский беспилотник уничтожен в небе над Белгородской областью

Украинский беспилотник самолетного типа уничтожен средствами противовоздушной обороны (ПВО) в небе над Белгородской областью утром 25 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что попытка атаки была пресечена около 9:00.

Ранее в этот день в Минобороны сообщили об уничтожении четырех украинских беспилотников над акваторией Черного моря и Крымом. Кроме того, была пресечена попытка совершить террористическую атаку беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) самолетного типа над Курской и Брянской областями.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.