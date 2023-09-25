Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Черным морем и Крымом

Ночью 25 сентября российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили четыре украинских беспилотника над акваторией Черного моря и Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Четыре беспилотных летательных аппарата были уничтожены над северо-западной частью акватории Черного моря и над территорией Республики Крым», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, утром в этот день также была пресечена попытка совершить террористическую атаку беспилотников самолетного типа над Курской и Брянской областями. Всего средства ПВО перехватили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА).

Ранее, 24 сентября, средства российской противовоздушной обороны перехватили украинский беспилотник над Брянской областью.

До этого, 22 сентября, в Минобороны России сообщили об уничтожении двух БПЛА Вооруженных сил Украины (ВСУ) у побережья Крыма и в Туапсинском районе Краснодарского края. Уточнялось, что одна из попыток атаки произошла на юго-востоке полуострова.

ВСУ пытаются наносить удары по российским регионам на фоне проведения спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских боевиков.