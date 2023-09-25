В Минобороны сообщили об уничтожении еще одного БПЛА в Белгородской области

Еще один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины уничтожен российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) в Белгородской области. Об этом 25 сентября сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, очередная попытка атаки произошла около 14:30.

До этого 25 сентября в Минобороны сообщили об уничтожении украинского беспилотника самолетного типа в небе над Белгородской областью утром около 9:00. Еще два последующих средства ПВО России уничтожила около 13:00.

Тогда же в Минобороны сообщили об уничтожении четырех украинских беспилотников над акваторией Черного моря и Крымом. Кроме того, была пресечена попытка совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа над Курской и Брянской областями.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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