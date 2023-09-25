Украинские БПЛА перехвачены над Белгородской областью и Черным морем

Два украинских беспилотника уничтожены над Белгородской областью и еще один сбит над Черным морем около 13:00 в понедельник, 25 сентября. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены два украинских беспилотных летательных аппарата над Белгородской областью и один — над акваторией Черного моря», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

По данным Telegram-канала Mash, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли Шебекино. Уточняется, что снаряд прилетел на проезжую часть, в частности, пока по дороге двигались автомобили.

Ранее в этот день в небе над Курской и Брянской областями также были перехвачены два беспилотника. Отмечалось, что средства противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат около 10:00.

Также был уничтожен украинский беспилотник над Белгородской областью. Кроме того, средства ПВО перехватили четыре украинских БПЛА над акваторией Черного моря и Крымом.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.