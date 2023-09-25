ПВО перехватила два украинских беспилотника над Курской и Брянской областями

Средства противовоздушной обороны (ПВО) утром 25 сентября перехватили два украинских беспилотника самолетного типа в небе над Курской и Брянской областями. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО перехвачены два украинских беспилотных летательных аппарата над территориями Курской и Брянской областей», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

В министерстве уточнили, что попытка атаковать регионы была пресечена около 10:00.

Ранее в этот день был уничтожен украинский беспилотник над Белгородской областью. Кроме того, средства ПВО перехватили четыре украинских БПЛА над акваторией Черного моря и Крымом.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.