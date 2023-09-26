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В Белгородской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике
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В Белгородской области сообщили о сбитом украинском беспилотнике

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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В Грайворонском городском округе Белгородской области российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) сбит украинский беспилотник. Об этом 26 сентября сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа был сбит в районе села Санково. Предварительно, пострадавших нет.

«Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет», — написал Гладков в своем Telegram-канале.

В Минобороны России подтвердили перехват украинского БПЛА над Белгородской областью. В оборонном ведомстве уточнили, что попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 9:40.

«Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Белгородской областью», — заключили в МО РФ.

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Вечером 25 сентября в Минобороны сообщили, что было перехвачено семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над Белгородской областью. В свою очередь Гладков отметил, что в результате произошедшего пострадал один автомобиль.

В тот день также был уничтожен один украинский беспилотник над Белгородской областью примерно в 9:00. Еще два последующих ПВО России уничтожила примерно в 13:00. Позднее, примерно через полтора часа, в регионе был ликвидирован еще один вражеский БПЛА.

ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе.

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