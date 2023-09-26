В Кремле оценили слова Санду о необходимости отказаться от сотрудничества с РФ

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге 26 сентября прокомментировал слова президента Молдавии Майи Санду о том, что необходимо отказаться от сотрудничества с Россией для продвижения европейских ценностей.

«К сожалению, нынешние власти Кишинева усматривают в европейских ценностях обязательное наличие отрицания всего российского. Это глубокое заблуждение, Россия — это часть европейских ценностей», — сказал Песков, отвечая на вопрос «Известий».

Кроме того, пресс-секретарь президента РФ добавил, что в таком случае власти Кишинева совершают ошибку перед собственным народом, считая, что «перед западным народом должны разрушить отношения с нами».

На его взгляд, цену такой ошибки будет платить не правительство страны, а ее народ.

В этот же день президент Молдавии призвала сограждан отказаться от сотрудничества с РФ в силу продвижения в стране европейских ценностей. Лидер Молдавии добавила, что стремиться к демократии и поддерживать отношения с Москвой одновременно невозможно, следует сделать выбор. Она также отметила, что граждане Молдавии должны ежедневно доказывать поступками, что демократия для них не пустое слово.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, политика Санду направлена на разрушение республики и осуществляется не в интересах народа страны. Ранее, 16 августа, дипломат заявляла, что молдаване понимают, что их президент ведет деструктивную политику, и пытаются этому сопротивляться.

До этого, 3 августа, стало известно, что посольство Молдавии в Москве планирует открыть на своей территории гостиницу, ресторан национальной кухни и складские помещения. В МИД РФ ответили, что такой шаг станет нарушением конвенции о дипломатических сношениях.