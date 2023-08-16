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Захарова заявила о направленной на разрушение Молдавии политике Санду

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Фото: ТАСС/Петр Ковалев
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Политика президента Молдавии Майи Санду направлена на разрушение республики и осуществляется не в интересах народа страны. Об этом 16 августа заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Все, что делает Майя Санду и ее так называемые соратники, — это разрушение в первую очередь Молдавии. Это не против России и российского общества делается, это против в первую очередь народа Молдавии. И народ это понял, понимает и пытается этому сопротивляться», — отметила дипломат в эфире радиостанции Sputnik.

Она указала, что отношения Москвы и Кишинева должны будут когда-нибудь вернуться на прежний уровень, поскольку те процессы, которые сейчас происходят в Молдавии, «являются неестественными, искусственно созданными и рукотворными», которые придумала сама Майя Санду и ее режим.

Представитель МИД РФ подчеркнула, что у народов Молдавии и России не было никаких предпосылок к тому, чтобы между ними возникли «какие-то глубинные противоречия».

Она отметила, что режим Санду и ее политические деятели были приведены к власти таким же образом, как и на многих других территориях — западными руками и на деньги Запада, чтобы «создать иллюзию некой конфронтационности Молдавии с Россией». По ее словам, сейчас в стране уже набирает оборот «репрессивный маховик», сопоставимый с действующим на территории Украины. Захарова выразила мнение, что народ Молдавии «не позволит себя столкнуть в ту же черную дыру», в которую уже столкнули Украину.

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Ранее, 3 августа, руководитель приднестровского Института социально-политических исследований и регионального развития Игорь Шорников отметил, что желание Молдавии разорвать связи с Россией напоминает агонию политического режима в Кишиневе. Он добавил, что после неудач украинского «контрнаступа» и срыва зерновой сделки баланс сил в регионе резко качнулся в сторону России.

В тот же день сообщалось, что посольство Молдавии в Москве планирует открыть на своей территории гостиницу, ресторан национальной кухни и складские помещения. В МИД РФ ответили, что возможное превращение посольства Молдавии в Москве в гостиницу станет нарушением конвенции о дипломатических сношениях.

До этого, 31 июля, стало известно, что правительство США предоставит Молдавии грант в размере $220 млн на реализацию инвестиционных проектов в энергетическом секторе. За законопроект о ратификации соглашения проголосовал молдавский парламент. Как заявила вице-президент комитета по экономике, бюджету и финансам Валентина Маник, дополнительное финансирование из Вашингтона предлагается «для снижения зависимости от РФ за счет подключения энергетического сектора Республики Молдова к европейским системам».

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