Санду призвала выбрать европейские ценности вместо отношений с Россией

Президент Молдавии Майя Санду призвала сограждан отказаться от сотрудничества с РФ в силу продвижения в стране европейских ценностей. Об этом она заявила 26 сентября в эфире телеканала TV8.

«Нужно не только чтобы люди говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно, чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностям», — цитирует ее «РИА Новости».

Лидер Молдавии добавила, что стремиться к демократии и поддерживать отношения с Москвой одновременно невозможно, следует сделать выбор, пишет «Газета.Ru».

Санду также отметила, что граждане Молдавии должны ежедневно доказывать поступками, что демократия для них не пустое слово.

По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, политика Санду направлена на разрушение республики и осуществляется не в интересах народа страны. Ранее, 16 августа, дипломат заявляла, что молдаване понимают, что их президент ведет деструктивную политику, и пытаются этому сопротивляться.

До этого, 3 августа, стало известно, что посольство Молдавии в Москве планирует открыть на своей территории гостиницу, ресторан национальной кухни и складские помещения. В МИД РФ ответили, что такой шаг станет нарушением конвенции о дипломатических сношениях.