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Санду призвала выбрать европейские ценности вместо отношений с Россией

Санду заявила, что граждане Молдавии должны поддерживать европейские ценности
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Фото: Global Look Press/Soeren Stache
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Президент Молдавии Майя Санду призвала сограждан отказаться от сотрудничества с РФ в силу продвижения в стране европейских ценностей. Об этом она заявила 26 сентября в эфире телеканала TV8.

«Нужно не только чтобы люди говорили, что они поддерживают европейские ценности. Нам важно, чтобы политики показывали, что они работают и живут по этим европейским ценностям», — цитирует ее «РИА Новости».

Лидер Молдавии добавила, что стремиться к демократии и поддерживать отношения с Москвой одновременно невозможно, следует сделать выбор, пишет «Газета.Ru».

Санду также отметила, что граждане Молдавии должны ежедневно доказывать поступками, что демократия для них не пустое слово.

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По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, политика Санду направлена на разрушение республики и осуществляется не в интересах народа страны. Ранее, 16 августа, дипломат заявляла, что молдаване понимают, что их президент ведет деструктивную политику, и пытаются этому сопротивляться.

До этого, 3 августа, стало известно, что посольство Молдавии в Москве планирует открыть на своей территории гостиницу, ресторан национальной кухни и складские помещения. В МИД РФ ответили, что такой шаг станет нарушением конвенции о дипломатических сношениях.

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