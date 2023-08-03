МИД РФ назвал нарушением дипсношений планы переделать посольство Молдавии в отель
Возможное превращение посольства Молдавии в Москве в гостиницу станет нарушением конвенции о дипломатических сношениях. Об этом 3 августа заявили в МИД РФ.
«Если эта информация подтвердится, речь идет о нарушении конвенции о дипломатических сношениях», — сообщили в ведомстве журналистам.
Ранее в этот день газета «Комсомольская правда» сообщила, что посольство Молдавии в Москве планирует открыть на своей территории гостиницу, ресторан национальной кухни и складские помещения.
Ранее, 26 июля, власти Молдавии решили выслать из страны 45 сотрудников посольства России, включая дипломатов и технический персонал. Министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску объяснил это решение тем, что Кишинев заподозрил российских дипломатов в шпионаже.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что шаги такого рода по дипломатическим правилам не остаются без взаимных действий.
Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году. Постепенно руководство республики стало игнорировать встречи стран в рамках СНГ, а с началом спецоперации встало на сторону Запада и обрушилось с резкой критикой на Россию.