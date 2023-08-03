МИД РФ назвал нарушением дипсношений планы переделать посольство Молдавии в отель

Возможное превращение посольства Молдавии в Москве в гостиницу станет нарушением конвенции о дипломатических сношениях. Об этом 3 августа заявили в МИД РФ.

«Если эта информация подтвердится, речь идет о нарушении конвенции о дипломатических сношениях», — сообщили в ведомстве журналистам.

Ранее в этот день газета «Комсомольская правда» сообщила, что посольство Молдавии в Москве планирует открыть на своей территории гостиницу, ресторан национальной кухни и складские помещения.

Ранее, 26 июля, власти Молдавии решили выслать из страны 45 сотрудников посольства России, включая дипломатов и технический персонал. Министр иностранных дел и европейской интеграции республики Николай Попеску объяснил это решение тем, что Кишинев заподозрил российских дипломатов в шпионаже.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что шаги такого рода по дипломатическим правилам не остаются без взаимных действий.