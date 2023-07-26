В Кремле прокомментировали решение Кишинева сократить число дипломатов РФ

Сокращение Молдавией количества российских дипломатов является продолжением недружественной политики нынешнего руководства страны по отношению к России. Такое заявление сделал в среду, 26 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Разумеется, это продолжение недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к нашей стране. К сожалению, Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние, можно только выражать сожаление в этой связи», — сказал он.

При этом официальный представитель Кремля указал на то, что русофобия, поощряемая официальным Кишиневом, «часто не находит питательной среды среди людей», но руководство Молдавии «рубит все канаты».

«Это плохо, но, разумеется, подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности», — отметил Песков.

В среду стало известно, что власти Молдавии приняли решение о высылке из страны 45 сотрудников посольства России, включая дипломатов и технический персонал.

Ранее в этот день министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску сообщил о стремлении сократить численность персонала посольства РФ в связи с подозрениями в шпионаже, возникшими у молдавских властей, в адрес российских дипломатов. После этого пресс-секретарь молдавского правительства Даниэл Водэ проинформировал, что посольство России в Кишиневе будет сокращено до 10 дипломатов и 15 технических работников.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту ситуацию, заявила, что Россия не оставит без ответа решение Кишинева. По ее мнению, данное действие приблизило Молдавию к разрушению диалога с Москвой.

Отношения между Россией и Молдавией обострились после избрания президентом республики Майи Санду в 2020 году.