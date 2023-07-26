Реклама
Прямой эфир
Экономика
Госдума приняла закон о переводах между своими счетами без комиссий
Мир
В Киеве начались работы по демонтажу герба СССР с монумента «Родина-мать»
Мир
Польша пожаловалась в Еврокомиссию на ФРГ из-за ввоза мусора в страну
Авто
Житель Оренбурга отсудил у АвтоВАЗа более 1,6 млн рублей за бракованную Lada
Общество
Главный военно-морской парад состоится в Санкт-Петербурге 30 июля
Политика
Путин заявил о новом уровне сотрудничества России и Африки
Армия
Российские силы отразили атаки ВСУ на ореховском направлении
Мир
Молдавия намерена сократить численность персонала посольства РФ
Общество
Экс-замглавы Минцифры Паршин не признал вину в получении взятки
Мир
Португалию и Лазурный берег Франции охватили природные пожары
Туризм
Решетников заявил о запуске безвизовых турпоездок между РФ и КНР «со дня на день»
Общество
Основателя Group-IB Сачкова приговорили к 14 годам колонии строгого режима
Происшествия
Снаряд ВСУ прилетел на футбольное поле школы в Донецке

В Кремле прокомментировали решение Кишинева сократить число дипломатов РФ

Песков — о решении Молдавии сократить число дипломатов РФ: подобные шаги не оставляются без взаимности
0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сокращение Молдавией количества российских дипломатов является продолжением недружественной политики нынешнего руководства страны по отношению к России. Такое заявление сделал в среду, 26 июля, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на брифинге.

«Разумеется, это продолжение недружественной линии нынешнего руководства республики по отношению к нашей стране. К сожалению, Кишинев сознательно заводит наши отношения в очень жалкое состояние, можно только выражать сожаление в этой связи», — сказал он.

При этом официальный представитель Кремля указал на то, что русофобия, поощряемая официальным Кишиневом, «часто не находит питательной среды среди людей», но руководство Молдавии «рубит все канаты».

«Это плохо, но, разумеется, подобные шаги по дипломатическим правилам не оставляются без взаимности», — отметил Песков.

Уйти, оставшись: выйдет ли окончательно Молдавия из СНГ
Кишинев продолжит антироссийский курс внешней политики

В среду стало известно, что власти Молдавии приняли решение о высылке из страны 45 сотрудников посольства России, включая дипломатов и технический персонал.

Ранее в этот день министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску сообщил о стремлении сократить численность персонала посольства РФ в связи с подозрениями в шпионаже, возникшими у молдавских властей, в адрес российских дипломатов. После этого пресс-секретарь молдавского правительства Даниэл Водэ проинформировал, что посольство России в Кишиневе будет сокращено до 10 дипломатов и 15 технических работников.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя эту ситуацию, заявила, что Россия не оставит без ответа решение Кишинева. По ее мнению, данное действие приблизило Молдавию к разрушению диалога с Москвой.

Отношения между Россией и Молдавией обострились после избрания президентом республики Майи Санду в 2020 году.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023