Реклама
Прямой эфир
Мир
Кеннеди-младший выступил за налаживание диалога на высоком уровне с Россией
Происшествия
Пожар на площади 900 кв. м вспыхнул на складе винзавода в Краснодарском крае
Мир
В Венгрии заявили о вреде расширения НАТО для евразийской цивилизации
Армия
Экипаж Су-34 поразил подразделения ВСУ на купянском направлении
Мир
Посол РФ рассказал о запуске чартерных рейсов в Танзанию
Политика
Путин заявил о новом уровне сотрудничества России и Африки
Мир
Эксперт предрек разрушение США из-за любви к санкциям
Мир
Молдавия намерена сократить численность персонала посольства РФ
Общество
Адвокаты Блиновской обжаловали продление домашнего ареста
Общество
Синоптики спрогнозировали ливни с грозами в Москве 26 июля
Мир
В Греции из-за лесных пожаров отключили электричество
Мир
В Техасе несколько человек пострадали из-за стрельбы в больнице
Спорт
Месси забил два гола за футбольный клуб «Интер Майами»

Молдавия намерена сократить численность персонала посольства РФ

0
Фото: ТАСС/Вадим Денисов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Молдавия собирается сократить численность персонала посольства России. Об этом 26 июля сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

«Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове», — заявил Попеску на заседании правительства.

Говоря о причинах такого шага, он отметил, что у властей Молдавии начали возникать подозрения, что часть сотрудников российского посольства якобы «причастна к дестабилизации ситуации в стране».

Известно, что МИД Молдавии уже уведомил о своем решении посольство РФ.

Лишь бы не было страны: для чего Молдавия ссорится с Россией
Кишинев нацелен на полный разрыв отношений

До этого, 5 июля, Попеску не исключил возможности высылки из страны российских дипломатов в случае продолжения «недружественной политики» в отношении страны. Глава МИД также напомнил, что молдавские власти ранее выслали несколько дипломатов России из Молдавии.

Ранее, 28 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления молдавских официальных лиц о необходимости сокращения числа российских дипломатов в стране призвала Молдавию перестать действовать в интересах Запада и прислушаться к собственным гражданам. Захарова считает, что нынешняя численность сотрудников посольства РФ в Молдавии является абсолютно оправданной.

21 июня сообщалось, что большинство граждан Молдавии не одобряют курс властей на ухудшение отношений с Россией.

При этом в начале июня этого года бывший президент республики Игорь Додон заявил, что руководство Молдавии должно брать пример с Грузии, которая отказалась разрывать отношения с Россией. Он также назвал ложью утверждения о том, что соглашения страны с СНГ противоречат курсу на интеграцию республики в Евросоюз.

Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году. Постепенно руководство республики стало игнорировать встречи стран в рамках СНГ, а с началом спецоперации встало на сторону Запада и обрушилось с резкой критикой на Россию.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023