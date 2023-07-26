Молдавия намерена сократить численность персонала посольства РФ

Молдавия собирается сократить численность персонала посольства России. Об этом 26 июля сообщил министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску.

«Пришли к общему мнению с учреждениями и лицами, принимающими политические решения, о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове», — заявил Попеску на заседании правительства.

Говоря о причинах такого шага, он отметил, что у властей Молдавии начали возникать подозрения, что часть сотрудников российского посольства якобы «причастна к дестабилизации ситуации в стране».

Известно, что МИД Молдавии уже уведомил о своем решении посольство РФ.

До этого, 5 июля, Попеску не исключил возможности высылки из страны российских дипломатов в случае продолжения «недружественной политики» в отношении страны. Глава МИД также напомнил, что молдавские власти ранее выслали несколько дипломатов России из Молдавии.

Ранее, 28 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления молдавских официальных лиц о необходимости сокращения числа российских дипломатов в стране призвала Молдавию перестать действовать в интересах Запада и прислушаться к собственным гражданам. Захарова считает, что нынешняя численность сотрудников посольства РФ в Молдавии является абсолютно оправданной.

21 июня сообщалось, что большинство граждан Молдавии не одобряют курс властей на ухудшение отношений с Россией.

При этом в начале июня этого года бывший президент республики Игорь Додон заявил, что руководство Молдавии должно брать пример с Грузии, которая отказалась разрывать отношения с Россией. Он также назвал ложью утверждения о том, что соглашения страны с СНГ противоречат курсу на интеграцию республики в Евросоюз.

Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году. Постепенно руководство республики стало игнорировать встречи стран в рамках СНГ, а с началом спецоперации встало на сторону Запада и обрушилось с резкой критикой на Россию.