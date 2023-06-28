Москва призвала Кишинев перестать действовать в угоду Западу

В ответ на заявления молдавских официальных лиц о необходимости сокращения числа российских дипломатов в стране Россия призвала Молдавию перестать действовать в интересах Запада и прислушаться к собственным гражданам. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответе опубликованном в среду, 28 июня, на сайте ведомства.

По ее словам, подобная деструктивная и лицемерная линия, игнорирующая мнение и интересы граждан, навязываемые «мантры» о «российской угрозе и пропаганде» вызывают «всё возрастающее отторжение у молдаван».

Захарова считает, что нынешняя численность сотрудников посольства РФ в Молдавии является абсолютно оправданной.

«Российская сторона заинтересована в расширении и укреплении этих связей с дружественным нам молдавским народом на основе принципов взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела», — уточнила дипломат.

В марте Мария Захарова отмечала, что Молдавия сделала контрпродуктивный выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии. Она выражала надежду, что в Кишиневе найдут в себе силы трезво взглянуть на ситуацию и пойти по пути нормализации связей с Российской Федерацией.

Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году. Постепенно руководство республики стало игнорировать встречи стран в рамках СНГ, а с началом спецоперации встало на сторону Запада и обрушилось с резкой критикой на Россию.