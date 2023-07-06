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Глава МИД Молдавии не исключил высылку российских дипломатов из страны

Глава МИД Молдавии Попеску не исключил высылку российских дипломатов из страны
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Фото: Global Look Press/Thomas Imo
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Министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску не исключил возможность высылки из страны российских дипломатов. Об этом он заявил 5 июля в эфире телеканала «Голос Бессарабии».

«Есть вопросы к количеству лиц, являющихся дипломатами или занимающихся другой деятельностью, которые не участвуют в разрешении и минимизации проблем в отношениях с Россией», — сказал глава МИД.

Он не исключил вероятность высылки российских дипломатов из Молдавии в случае продолжения такой «недружественной политики» в отношении страны. Попеску также напомнил, что молдавские власти ранее выслали несколько дипломатов России из Молдавии.

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Ранее, 28 июня, официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на заявления молдавских официальных лиц о необходимости сокращения числа российских дипломатов в стране призвала Молдавию перестать действовать в интересах Запада и прислушаться к собственным гражданам. Захарова считает, что нынешняя численность сотрудников посольства РФ в Молдавии является абсолютно оправданной.

21 июня сообщалось, что большинство граждан Молдавии не одобряет курс властей на ухудшение отношений с Россией.

При этом в начале июня этого года бывший президент республики Игорь Додон заявил, что руководство Молдавии должно брать пример с Грузии, которая отказалась разрывать отношения с Россией. Он также призвал не аннулировать соглашения с СНГ, назвал ложью утверждения о том, что они противоречат курсу на интеграцию республики в Евросоюз.

В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Молдавия сделала контрпродуктивный выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии. Она выражала надежду, что в Кишиневе найдут в себе силы трезво взглянуть на ситуацию и пойти по пути нормализации связей с Российской Федерацией.

Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году. Постепенно руководство республики стало игнорировать встречи стран в рамках СНГ, а с началом спецоперации встало на сторону Запада и обрушилось с резкой критикой на Россию.

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