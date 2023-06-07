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Экс-президент Молдавии призвал власти республики не рвать отношения с Россией

Экс-президент Молдавии Додон: молдавские власти должны брать пример с Грузии и не рвать отношения с РФ
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Руководство Молдавии должно брать пример с Грузии, которая отказалась разрывать отношения с Россией. Об этом заявил в среду, 7 июня, бывший президент республики Игорь Додон.

«Власти должны договориться о свободном экспорте в Россию и в условиях, когда Запад ввел санкции против РФ, попробовать поставлять наши товары и туда, и туда, как это делает Грузия. Это привело бы к росту нашей экономики», — сказал Додон в эфире телеканала «Эксклюзив ТВ».

Он также призвал не разрывать соглашения с СНГ, назвал ложью утверждения о том, что они противоречат курсу на интеграцию республики в Евросоюз (ЕС). По мнению политика, отмена соглашений с СНГ станет дополнительным жестким ударом для молдавской экономики, сельского хозяйства и промышленности.

«Если не будет этого рынка, что мы будем делать с нашими товарами? Европа их не купит», — указал экс-глава республики.

Кроме того, Додон усомнился в обещаниях молдавского руководства о вступлении страны в ЕС к 2030 году и раскритиковал власти за намерение провести «фестиваль сексуальных меньшинств», который должен состояться на следующей неделе.

«Нам не нужны их ценности. Делайте у себя дома что хотите, но не лезьте к нашим детям и семьям. У нас мужчина и женщина, нет других полов, точка», — подчеркнул Додон.

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Двумя днями ранее в эфире телеканала «Н-4» Додон обвинил молдавские власти в некомпетентности из-за того, что население страны прошедшей зимой вынуждено было втрое переплачивать за газ из-за антироссийских санкций. Он напомнил, что когда возглавлял страну, при такой же цене стоимость газа для населения составляла 4,6 лея ($0,25), а во времена правления действующего президента Молдавии Майи Санду — 16,5 лея.

В МИД РФ, в свою очередь, 25 мая заявили, что Евросоюз стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Москвой. При этом, как отметил заместитель министра Михаил Галузин, антироссийская заряженность так называемой миссии по безопасности ЕС в стране даже не скрывается, что выражается во внедрении западных ценностей и искоренении всего русского.

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