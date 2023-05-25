В МИДе отметили стремление ЕС настроить Молдавию на конфронтацию с Россией

Евросоюз (ЕС) стремится настроить Молдавию на конфронтацию с Москвой, при этом антироссийская заряженность их так называемой миссии по безопасности в стране даже не скрывается. Об этом 25 мая заявил заместитель главы МИД РФ Михаил Галузин.

«В ЕС стремятся закрепить проводимый нынешним руководством Молдавии прозападный курс, настроить страну на конфронтацию с Россией, игнорируя интересы и настроения населения. Антироссийская заряженность нового присутствия ЕС даже не скрывается», — цитирует дипломата «РИА Новости».

Галузин отметил, что, прикрываясь борьбой с гибридными угрозами и якобы иностранным информационным вмешательством, новая полевая структура ЕС в Молдавии будет насаждать неприкрытую цензуру, внедрять западные «ценности» и искоренять всё русское.

«Хорошо помним, к чему привела подобная политика на Украине. С учетом кардинально изменившегося характера Евросоюза, трансформировавшегося в геополитический инструмент США и НАТО, вряд ли новое присутствие в Молдавии будет содействовать стабилизации ситуации в стране», — подвел итог замглавы МИД РФ.

4 мая Галузин отмечал, что НАТО подпитывает амбиции нынешних властей Молдавии, заявляет о намерении выстраивать с республикой военно-техническое сотрудничество и всячески поощряет дипломатически неприличную антироссийскую риторику.

24 апреля министры иностранных дел стран ЕС утвердили направление миссии по безопасности в Молдавию для обеспечения общей безопасности и обороны страны. Указывалось, что целью миссии является содействие властям в укреплении способности противостоять гибридным угрозам, включая кибербезопасность, и противодействие иностранным информационным манипуляциям и вмешательству.

28 апреля официальный представитель МИД Мария Захарова указала, что присутствие миссии Евросоюза в Молдавии связано с корыстными целями закрепиться на постсоветском пространстве, а не со стабилизацией ситуации в республике.

Направление миссии ЕС в Молдавию происходит на фоне проведения властями страны антироссийской политики. Так, в конце марта президент республики Майя Санду заявила, что оппозиционные партии Молдавии под влиянием России хотят принести в страну войну.