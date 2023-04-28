В МИД РФ назвали миссию ЕС по урегулированию кризиса в Молдавии корыстной

Присутствие миссии Евросоюза (ЕС) связано с корыстными целями закрепиться на постсоветском пространстве, а не со стабилизацией ситуации в республике. Такое заявление опубликовано от лица официального представителя МИД Марии Захаровой на сайте ведомства 28 апреля.

Таким образом она прокомментировала решение министров иностранных дел стран ЕС от 24 апреля утвердить направление миссии по безопасности в Молдавию для обеспечения общей безопасности и обороны страны.

«Вывеска не должна создавать иллюзий относительно того, чем там будут заниматься представители ЕС, осуществляя де-факто внешнее управление Молдавией», — говорится в заявлении Захаровой на сайте МИД РФ.

Представитель ведомства также указала на изменения во внешнеполитических стратегиях ЕС. Именно Евросоюз стал инструментом осуществления планов США и НАТО. Они, в свою очередь, поддерживают открытую конфронтацию с Россией.

Именно поэтому вряд ли миссия ЕС в Молдавии «будет содействовать стабилизации ситуации в стране и сопредельном регионе», считает Захарова.

О том, что Совет Евросоюза (ЕС) изучает возможность направить миссию в Молдавию в рамках общей политики безопасности и обороны, Боррель заявлял еще 20 февраля. Он отмечал, что цель такой миссии — поддержать Молдавию как кандидата на вступление в Евросоюз и «повысить устойчивость республики к внешнему вмешательству и дестабилизирующим усилиям».

На следующий день министр иностранных дел Молдавии Нику Попеску заявил, что обсудил в Брюсселе развертывание в республике гражданской миссии Евросоюза (ЕС) с консультативным мандатом в рамках общей политики безопасности и обороны Евросоюза.

Попеску указал на важность помощи, которую Молдавия получает через Европейский фонд мира. Он подчеркнул, что стране необходимо активизировать сотрудничество с ЕС в сфере обороны и безопасности.

Направление миссии ЕС в Молдавию происходит на фоне проведения властями страны антироссийской политики. Так, в конце марта президент республики Майя Санду заявила, что оппозиционные партии Молдавии под влиянием России хотят принести в страну войну.