Додон заявил о тройной переплате населением Молдавии за газ зимой

Население Молдавии прошедшей зимой втрое переплачивало за газ из-за некомпетентности властей. Об этом заявил бывший президент страны Игорь Додон в понедельник, 5 июня, в эфире телеканала Н-4.

Так он прокомментировал заявление главы государства Майи Санду, что тарифы на газ в ближайшее время будут снижены.

По словам Додона, тарифы для населения на газ надо было снизить давно, а предложенная цена в 16,5 лея ($0,9) за 1 куб. м завышена.

«Я уже говорил, что этой зимой за газ все мы платили трижды. У нас украли более чем 1 млрд леев (около $600 млн). Сегодня газ на бирже стоит $250–260», — сказал экс-президент Молдавии.

Додон напомнил, что когда возглавлял страну, при такой же цене стоимость газа для населения составляла 4,6 лея ($0,25), а во времена правления Санду — 16,5 лея.

По мнению Додона, вице-премьер Молдавии Андрей Спыну, который занимался в правительстве вопросами энергетики, а теперь перешел работать в аппарат президента, убедил Санду «купить зимой в большом количестве дорогой газ, хотя все говорили, что весной он подешевеет». Экс-президент Молдавии добавил, что этим вопросом должны заняться прокуроры.

Население Молдавии должно платить за газ 7–8 леев ($0,5), заключил Додон.

Ранее в понедельник президент республики Майя Санду заявила на пресс-конференции, что Молдавия начала закупать более дешевый газ, что приведет к снижению тарифов для населения.

Тогда же российско-молдавская компания «Молдовагаз» запросила у национального регулятора снижение тарифа для конечных потребителей на 36%.

В феврале Санду заявила, что Молдавия впервые в истории не зависит от одного источника поставок природного газа. Политик указала на то, что трудности в стране были вызваны в том числе событиями на Украине. По ее словам, конфликт сделал жителей Молдавии беднее и уязвимее перед вызовами.

19 февраля в Кишиневе прошел масштабный митинг. Протестующие требовали остановки роста цен в стране. По их словам, тарифы на газ и отопление выросли в восемь раз.