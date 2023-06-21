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Большинство граждан Молдавии выступило против ухудшения отношений с Россией

Intellect Group: 57% респондентов выступило против курса властей Молдавии на ухудшение отношений с Россией
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Фото: ТАСС/Гавриил Григоров
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Большинство граждан Молдавии не одобряет курс властей на ухудшение отношений с Россией. Об этом свидетельствуют данные опроса, которые провела социологическая компания Intellect Group.

Граждан Молдавии попросили ответить, как они относятся к тому, что отношения республики с Россией продолжают ухудшаться.

«На этот вопрос 57% респондентов заявили, что воспринимают позицию властей отрицательно», — сказал 21 июня на брифинге глава Intellect Group Ян Лисневский.

Вместе с тем поддерживают ухудшение отношений с Россией 16,4% респондентов, не интересуются этой темой 17,3% опрошенных. Остальные не захотели отвечать на этот вопрос.

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При этом в начале июня этого года бывший президент республики Игорь Додон заявил, что руководство Молдавии должно брать пример с Грузии, которая отказалась разрывать отношения с Россией. Он также призвал не аннулировать соглашения с СНГ, назвал ложью утверждения о том, что они противоречат курсу на интеграцию республики в Евросоюз.

В марте официальный представитель МИД России Мария Захарова отмечала, что Молдавия сделала контрпродуктивный выбор в пользу нагнетания антироссийской истерии. Она выражала надежду, что в Кишиневе найдут в себе силы трезво взглянуть на ситуацию и пойти по пути нормализации связей с Российской Федерацией.

Отношения между Кишиневом и Москвой обострились после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году. Постепенно руководство республики стало игнорировать встречи стран в рамках СНГ, а с началом спецоперации встало на сторону Запада и обрушилось с резкой критикой на Россию.

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