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В МИД пообещали ответ на сокращение Молдавией численности персонала посольства РФ

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Россия не оставит без ответа решение Молдавии сократить численность сотрудников посольства РФ. Об этом в среду, 26 июля, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее мнению, идея руководства республики стала очередным шагом к разрушению диалога между странами.

Спикер также отметила, что решение властей Молдавии ничем не обосновано.

«Мы расцениваем это как ничем не обоснованные недружественные действия, которые не останутся без ответа», — сказала она, комментируя ситуацию.

Он добавила, что ранее выдвинутые обвинения в шпионаже в адрес российского посольства в Кишиневе голословны, а все российские дипломаты строго соблюдают Венскую конвенцию.

«Это опус, это какой-то фантазийный рассказ. К реальности не имеет никакого отношения. Наши дипломаты и диппредставительства в Молдавии строго соблюдают Венскую конвенцию о дипломатических сношениях 1961 года», — сказала Захарова на брифинге.

Такого же мнения придерживается и Олег Васнецов, который считает, что так называемый шпионский скандал является поводом для давно принятого решения по сокращению дипломатического персонала.

Ранее молдавские журналисты сообщили об антеннах на крыше диппредставительства, якобы используемых в целях шпионажа. Они утверждают, что с помощью специальной техники в здании собирают конфиденциальную информацию.

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Ранее в этот день министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску сообщил о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове. Такое решение он объяснил подозрениями, возникшими у властей Молдавии, в адрес сотрудников российского посольства, якобы «причастных к дестабилизации ситуации в стране».

До этого, 5 июля, министр не исключил возможности высылки из страны дипломатов РФ в случае продолжения «недружественной политики» в отношении страны. Попеску отметил, что власти республики ранее выслали несколько дипломатов России из Молдавии.

Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году. Постепенно руководство республики стало игнорировать встречи стран в рамках СНГ, а с началом спецоперации встало на сторону Запада и обрушилось с резкой критикой на Россию.

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