В дипмиссии оценили решение Молдавии сократить численность персонала посольства РФ

Решение Молдавии сократить численность персонала посольства РФ вредит возможности диалога между странами. Об этом в среду, 26 июля, заявил посол Олег Васнецов на брифинге после посещения министерства иностранных дел и европейской интеграции республики.

«Весь этот так называемый шпионский скандал — всего лишь повод для принятого давным-давно решения по сокращению дипломатического персонала. Об этом нам сегодня было объявлено. С нашей точки зрения, это серьезно подрывает возможности диалога между двумя странами, и, собственно, это решение совершенно не в духе дружественных нам стран», — сказал он.

Отмечается, что дипломата вызвали в связи с публикациями в СМИ Молдавии об антеннах на крыше диппредставительства, якобы используемых в целях шпионажа. В частности, журналисты местного интернет-издания «Журнал» считают, что с помощью специальной техники в здании собирают конфиденциальную информацию.

По словам посла, оборудование, которое вызвало подозрения, приобреталось несколько десятков лет назад на территории республики и не представляют опасности.

Ранее в этот день министр иностранных дел и европейской интеграции Николай Попеску сообщил о необходимости ограничения числа дипломатов РФ, аккредитованных в Молдове. Такое решение он объяснил подозрениями, возникшими у властей Молдавии, в адрес сотрудников российского посольства, якобы «причастных к дестабилизации ситуации в стране».

До этого, 5 июля, министр не исключил возможности высылки из страны дипломатов РФ в случае продолжения «недружественной политики» в отношении страны. Попеску отметил, что власти республики ранее выслали несколько дипломатов России из Молдавии.

Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году. Постепенно руководство республики стало игнорировать встречи стран в рамках СНГ, а с началом спецоперации встало на сторону Запада и обрушилось с резкой критикой на Россию.