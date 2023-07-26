Персонал посольства РФ в Кишиневе будет сокращен до 25 человек

Посольство России в Кишиневе будет сокращено до 10 дипломатов и 15 технических сотрудников, сообщил 26 июля пресс-секретарь молдавского правительства Даниэл Водэ.

«Согласно этому решению, на нынешнем этапе представительство каждого государства на основе паритетного принципа должно составлять 10 дипломатических должностей и 15 административно-технических и служебных должностей», — сообщил он на брифинге.

По его словам, данное решение является результатом многочисленных якобы недружественных действий РФ в отношении Молдавии, не связанных с дипломатическим мандатом и якобы попыток дестабилизировать внутреннюю ситуацию в стране.

Он также отметил, что решение молдавских властей должно быть выполнено до 15 августа 2023 года.

Ранее в этот день министр иностранных дел и европейской интеграции Молдавии Николай Попеску сообщил о намерении сократить численность персонала посольства России. Такое решение он объяснил подозрениями, возникшими у властей Молдавии, в адрес сотрудников российского посольства, якобы причастных «к дестабилизации ситуации в стране».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва не оставит без ответа данное решение Кишинева. По ее мнению, идея руководства республики стала очередным шагом к разрушению диалога между странами.

Отношения между Москвой и Кишиневом обострились после избрания президентом Молдавии Майи Санду в 2020 году. Постепенно руководство республики стало игнорировать встречи стран в рамках СНГ, а с началом спецоперации встало на сторону Запада и обрушилось с резкой критикой на Россию.