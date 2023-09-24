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Австрийский политик призвал бомбить Белград

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Фото: Global Look Press/imageBROKER/Simon Belcher
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Председатель неправительственной некоммерческой организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Фелингер призвал Североатлантический альянс нанести удар по Сербии. Об этом он заявил на странице в социальной сети Х (бывш.Twitter).

«В Баньске началась сербская война против Косово. <...> Я призываю НАТО немедленно подготовить интервенцию против Сербии», — написал он.

Фелингер также обратился к НАТО с призывом «бомбить Белград прямо сейчас».

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В этот день сербский президент Александр Вучич заявил, что Сербия никогда не признает независимость Косово, несмотря на давление.

По данным МВД Косово, 24 сентября около 02:40 по местному времени (03:40 мск) на мосту близ села Баньска два грузовика без номеров блокировали въезд. Полицейские, которые были туда направлены, подверглись нападению с применением ручных гранат и гранатометов. В результате перестрелки двое сотрудников получили пулевые ранения и были доставлены в больницу в Южной Косовска-Митровице, один из них скончался.

Позднее уже утром этого дня сербский портал RTS сообщил, что неизвестные вооруженные люди проникли в Баньский монастырь Сербской православной церкви, находящийся недалеко от Звечана и Косовска-Митровицы в Северном Косово.

Вооруженные люди въехали на территорию обители на бронетехнике и разрушили запертые ворота монастыря. В целях безопасности послушники заперлись в храме монастыря. Полиция ликвидировала трех нападавших в районе села Баньска.

Днем 24 сентября контингент НАТО в Косово заявил о готовности принять участие в операции косовской полиции на севере края.

Новый виток обострения конфликта между Сербией и Косово начался 26 мая, когда правоохранительные органы окружили административные здания в населенных пунктах Зубин-Поток, Звечан и Лепосавич с целью захвата под предлогом оказания помощи избранным мэрам. Сербы вышли на защиту зданий, в результате пострадало свыше 50 человек.

В 2008 году косово-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику Косово не признают десятки стран, в том числе Россия.

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