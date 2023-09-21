Источник сообщил о задержании первых подозреваемых в гибели российских миротворцев

Первые подозреваемые в гибели российских миротворцев в Нагорном Карабахе были задержаны. Об этом сообщил источник ТАСС в силовых ведомствах.

«Командир корпуса азербайджанских вооруженных сил, подчиненные которого виновны в гибели военнослужащих российского миротворческого контингента, отстранен от обязанностей. Первые подозреваемые в преступлении задержаны», — рассказал собеседник агентства.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

20 сентября власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня в одностороннем порядке. Стороны заявили о полном прекращении боевых действий с 13:00. Минобороны РФ подтвердило данную договоренность.

В оборонном ведомстве России также отметили, что с начала боевых действий в Нагорном Карабахе российским миротворцам удалось спасти 3154 человека, из них 1428 детей.

Отдел по связям с общественностью минобороны Армении отметил, что количество погибших в регионе достигло 32, более 200 человек ранено.

В тот день в МО России заявили, что автомобиль с военнослужащими российского миротворческого контингента подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг. Находившиеся в машине военные погибли. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что погибшие приняли на себя удар ради обеспечения мира в регионе.

Тогда азербайджанское минобороны выразило соболезнования России в связи с гибелью российских миротворцев в Нагорном Карабахе. Уточнялось, что с целью расследования обстоятельств произошедшего на месте в данное время сообща работают следственные органы Азербайджана и РФ.

На следующий день азербайджанский лидер Ильхам Алиев тоже выразил глубокие соболезнования по этому поводу в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.