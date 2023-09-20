Реклама
Прямой эфир
Мир
Китай призвал создать условия для урегулирования кризиса на Украине
Мир
Известный фотограф Эрвин Олаф умер после пересадки легких
Мир
Лавров заявил об отсутствии у Запада аргументов для честного диалога по Украине
Мир
Путин и Пашинян по телефону обсудили ситуацию в Карабахе
Мир
Минобороны Азербайджана выразило соболезнования РФ в связи с гибелью миротворцев
Общество
Глава СК России запросил доклад о расследовании дела о взрыве газа в Балашихе
Мир
Журналист из США Хинкл спрогнозировал скорый и жестокий финал для Зеленского
Мир
Стычки протестующих и полиции начались в Ереване
Мир
Польша заявила о прекращении поставок вооружения Украине
Общество
Прощание с актером Алексеем Яниным будет закрытым
Мир
Хакеры взломали аккаунт сына Трампа в Х и заявили о смерти отца
Мир
Asia Times сообщила о возможном прекращении поддержки США Зеленского
Мир
Лавров назвал поддержку Западом Украины нарушением принципа самоопределения регионов РФ
Происшествия
При обстреле Донецка со стороны ВФУ погибла мирная жительница
Сюжет:

Минобороны Азербайджана выразило соболезнования РФ в связи с гибелью миротворцев

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минобороны Азербайджана выразило соболезнования России в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в среду, 20 сентября.

«Выражаем сожаление по поводу случившегося, приносим глубокие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих», — написали в Минобороны.

Также в сообщении упоминается, что с целью расследования обстоятельств произошедшего на месте в данное время сообща работают следственные органы Азербайджана и России.

Прощайтесь с оружием: как Баку и Степанакерт объявили о прекращении огня
И на каких условиях Азербайджан завершил свою операцию в Нагорном Карабахе

Ранее в этот день автомобиль с военнослужащими российского миротворческого контингента подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг. Находившиеся в машине военные погибли. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что погибшие российские военные приняли на себя удар ради обеспечения мира в регионе.

Тогда же в Минобороны РФ сообщили, что с начала боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике российским миротворцам удалось спасти 3154 человека, из них 1428 детей. Также сообщалось, что эвакуированы жители Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов, им сейчас предоставлены места отдыха и питание.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

20 сентября власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня в одностороннем порядке. Стороны заявили о полном прекращении боевых действий с 13:00. Минобороны РФ подтвердило данную договоренность. На 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023