Минобороны Азербайджана выразило соболезнования РФ в связи с гибелью миротворцев

Минобороны Азербайджана выразило соболезнования России в связи с гибелью российских миротворцев в Карабахе. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства в среду, 20 сентября.

«Выражаем сожаление по поводу случившегося, приносим глубокие соболезнования руководству Министерства обороны Российской Федерации, командованию российского миротворческого контингента, семьям и близким погибших военнослужащих», — написали в Минобороны.

Также в сообщении упоминается, что с целью расследования обстоятельств произошедшего на месте в данное время сообща работают следственные органы Азербайджана и России.

Ранее в этот день автомобиль с военнослужащими российского миротворческого контингента подвергся обстрелу в районе населенного пункта Джанятаг. Находившиеся в машине военные погибли. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что погибшие российские военные приняли на себя удар ради обеспечения мира в регионе.

Тогда же в Минобороны РФ сообщили, что с начала боевых действий в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике российским миротворцам удалось спасти 3154 человека, из них 1428 детей. Также сообщалось, что эвакуированы жители Мардакертского, Мартунинского и Аскеранского районов, им сейчас предоставлены места отдыха и питание.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

20 сентября власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня в одностороннем порядке. Стороны заявили о полном прекращении боевых действий с 13:00. Минобороны РФ подтвердило данную договоренность. На 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.