Власти Карабаха сообщили о прекращении огня в одностороннем порядке

Власти Нагорного Карабаха решили прекратить огонь в одностороннем порядке, о чем 20 сентября в Telegram-канале сообщило агентство 24News со ссылкой на информационный центр НК.

Как указывается в сообщении, республика понесла потери, на некоторых участках азербайджанской армии удалось прорваться к боевым позициям армянских сил и взять под контроль ряд стратегических узлов дорог.

По мнению властей Нагорного Карабаха, действий международного сообщества недостаточно, чтобы урегулировать ситуацию, исходя из этого было принято предложение российской миротворческой миссии по поводу прекращения огня. Стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября.

Минобороны РФ подтвердило договоренность о прекращении боевых действий в Карабахе. Ведомство отметило, что реализация данных договоренностей будет проведена в координации с командованием российского миротворческого контингента. 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе.

В МИД Азербайджана заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод армянских военнослужащих из Нагорного Карабаха.

В Минобороны РФ 20 сентября сообщили, что при помощи российского миротворческого контингента эвакуировали более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 человек — дети. Все эвакуированные обеспечены местами для временного проживания и горячим питанием. Врачи-специалисты медицинского отряда специального назначения оказывают помощь жителям, получившим ранения.

Отношения Армении и Азербайджана обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.