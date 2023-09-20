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Захарова прокомментировала гибель в Карабахе российских миротворцев

Захарова: погибшие в Карабахе миротворцы РФ приняли удар ради мира в регионе
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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Погибшие в Нагорном Карабахе российские миротворцы приняли на себя удар ради мира в регионе. Об этом заявила в среду, 20 сентября, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее в среду Минобороны РФ сообщило, что в районе населенного пункта Джанятаг автомобиль с российскими военнослужащими, которые возвращались с наблюдательного поста, подвергся обстрелу. В результате находившиеся в машине российские военные погибли.

«Светлая память о погибших миротворцах, как и всегда принявших на себя удары ради мира в регионах», — написала она в своем Telegram-канале.

Она отметила, что «черная неблагодарность», с которой некоторые личности пытались подвергнуть сомнению их деятельность, «не омрачит их подвига», а станет позором для самих клеветников.

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19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в Нагорном Карабахе является полный вывод армянских военнослужащих оттуда.

На следующий день стало известно о заключении соглашения о расформировании и полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники при посредничестве российских миротворцев. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

Позднее в этот день в Минобороны РФ подтвердили, что была достигнута договоренность. При этом армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что страна не принимала участия в переговорах по Нагорному Карабаху.

Ранее, 13 сентября, Пашинян заявлял, что российские миротворцы якобы не справились со своей задачей в Нагорном Карабахе. Комментируя данное заявление, кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков сказал «Известиям», что Пашинян в этом высказывании вряд ли выступает самостоятельно, он подыгрывает западным интересантам в их игре.

Президент РФ Владимир Путин 20 сентября заявил, что российские миротворцы активно работают со всеми сторонами, вовлеченными в конфликт в Нагорном Карабахе, и делают всё, чтобы защитить мирное население.

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