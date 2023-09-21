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Путин и Алиев провели телефонные переговоры

Алиев выразил Путину соболезнования из-за гибели российских миротворцев в Карабахе
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Фото: РИА Новости/POOL/Вячеслав Прокофьев
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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с лидером Азербайджана Ильхамом Алиевым. Об этом в четверг, 21 сентября, сообщила пресс-служба Кремля.

Темой разговора, который состоялся по инициативе Баку, стал конфликт в Нагорном Карабахе, а также обстрел автомобиля российских миротворцев, в результате которого погибли военные РФ. Президент Азербайджана выразил глубокие соболезнования по этому поводу.

«Подчеркнуто, что будет проведено самое тщательное расследование произошедшего и все виновные понесут должное наказание. В этой связи генеральные прокуратуры двух стран находятся в тесном контакте. Президент Азербайджана также выразил готовность оказать материальную помощь семьям погибших», — отмечается в сообщении.

Кроме того, обе стороны отметили важность реализации договоренностей о полном прекращении боевых действий в Карабахе. В таком случае большее значение придается переговорам, которые начались между представителями Баку и Степанакерта при посредничестве миротворцев.

Президенты также обсудили первоочередные меры по стабилизации ситуации в регионе.

«Владимир Путин акцентировал важность обеспечения при этом прав и безопасности армянского населения Карабаха. Подтверждена готовность азербайджанской стороны взаимодействовать по этим вопросам с российскими миротворцами», — уточняется в публикации.

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Ранее, 20 сентября, Путин в ходе телефонных переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в среду, 20 сентября, поприветствовал договоренность о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Стороны обсудили последнее развитие обстановки вокруг Нагорного Карабаха.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

В тот же день стало известно о соглашении о расформировании, полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября была запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

В 2022 году премьер Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали в Праге заявление о признании Алма-Атинской декларации 1991 года, согласно которой Нагорный Карабах является территорией азербайджанского государства.

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