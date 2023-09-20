В Кремле рассказали о телефонных переговорах Путина и Пашиняна

Президент России Владимир Путин в ходе телефонных переговоров с премьером Армении Николом Пашиняном в среду, 20 сентября, поприветствовал договоренность о полном прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Об этом сообщается вечером на сайте Кремля.

Как отмечается, телефонный разговор Путина и Пашиняна состоялся по инициативе армянской стороны.

Стороны обсудили последнее развитие обстановки вокруг Нагорного Карабаха.

«Владимир Путин с удовлетворением отметил, что удалось преодолеть острую фазу конфликта, и приветствовал достигнутую при активном участии российских миротворцев договоренность о полном прекращении боевых действий и проведении 21 сентября переговоров между представителями Баку и Степанакерта», — сказано в сообщении.

Переговоры пройдут при посредничестве руководства российского миротворческого контингента.

Была выражена надежда, что ситуация будет развиваться в сторону деэскалации и стабилизации.

Ранее в этот день сообщалось, что Путин и Пашинян провели телефонный разговор на фоне ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике. Отмечалось, что обсуждалась ситуация в регионе, а также были подняты вопросы, касающиеся армянско-российской повестки.

19 сентября минобороны Азербайджана объявило о начале «антитеррористических мероприятий» локального характера в Нагорном Карабахе. В азербайджанском МИДе заявили, что единственным путем к миру в регионе является полный вывод военнослужащих Армении оттуда.

20 сентября в МО РФ сообщили об эвакуации более 2 тыс. человек мирного населения, из них 1049 — дети. В ведомстве отметили, что оказывается вся возможная помощь гражданам региона.

Отдел по связям с общественностью минобороны Армении отметил, что количество погибших в регионе достигло 32, более 200 человек ранено.

В тот же день стало известно о соглашении о расформировании, полном разоружении армии Нагорного Карабаха и выводе тяжелой техники. Отмечалось, что стороны договорились о полном прекращении боевых действий с 13:00 20 сентября, а на 21 сентября была запланирована встреча представителей местного армянского населения и центральных властей Азербайджана.

Отношения Азербайджана и Армении обострились на фоне оспаривания принадлежности Нагорного Карабаха, который в 1988 году заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над регионом.